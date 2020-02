Programajánló :: 2020. február 7. 12:42 ::

A nemzeti összefogás seregszemléje lesz Horthy kormányzóvá választásának 100. évfordulóján

Nem állunk meg félúton! Márciusban újra kezdjük! Fáklyás és fehér lovas felvonulást tartunk Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójának napján, 2020. március 1-jén, közterületi Horthy-lovasszobor állítását is kezdeményezve a nemzeti összefogás jegyében - tájékoztatott Novák Előd, a rendezvény szervezője a Mi Hazánk Mozgalom, a Horthy Miklós Társaság, a Trianon Társaság, a MIÉP, az FKGP, a délvidéki MPSZ, a HVIM, a Betyársereg és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nevében.

16:30-kor kezdődik a nagyszabású, ökumenikus jellegű rendezvény a budapesti Szent Gellért téren, felszólal többek közt Csuka Tamás ny. ref. tábori püspök és dandártábornok, György Ferenc atya, a felvidéki Ipolybalog plébánosa, Hegedűs Loránt a Horthy Miklós Társaság elnökeként és Zetényi Csukás Ferenc tiszteletbeli elnökükként, dr. Fülöp Erik országgyűlési képviselő és Toroczkai László pártelnök pedig a Mi Hazánk részéről, mely egyedüli parlamenti pártként vállalja Horthy Miklós emlékének ápolását. Beszédet mond az első közterületi Horthy-szobornak otthont adó Kereki független polgármestere, Csicsai László is. Megtekinthető lesz a Szent Gellért térre kezdeményezett Horthy-mellszobor gipszmintája és a Szent Korona másolata, a díszőrségről egy lovagrend gondoskodik majd (egyeztetés alatt). Közreműködik Vári Kovács Péter, Sziva Balázs (Romer) és a lovas hagyományőrzők, a Bakonyi Poroszkálók Csepin Péter vezetésével.

A 3 km-es távot kb. háromnegyed óra alatt teszik meg gyalog, de aki nem tudja, az tömegközlekedéssel (pl. metróval) is átmehet. A rendőrség által jóváhagyott felvonulás a Parlamentnél ér véget (ott is lesz színpad a Nemzeti Vértanúk emlékműve mögött), hiszen 1920. március 1-jén Horthy Miklós is a Gellért Szállóból ment a Parlamentbe. Kövessük útját! - zárul a felhívás.

A képre kattintva érhető el az esemény közösségi oldala, ahol jelezhető a részvétel: