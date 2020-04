Friss hírek :: 2020. április 21. 15:32 ::

Mi Hazánk: elfogadhatatlan a Samsung adóbevételeinek elvonása Gödtől

A Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja azt a kormányzati döntést, amely a város legnagyobb ipari létesítménye után járó helyi adóbevételeket a megyei önkormányzatokhoz csoportosítja át, megfosztva ezzel az itt élőket a nekik járó pénzügyi forrásoktól - írja közleményében Sipos Richárd, a Mi Hazánk Pest megyei elnöke, alább a folytatás.



Az egykori békés kertváros iparvárossá züllesztése egy elhibázott kormányzati döntés, melyet csak részben kárpótolt volna a gyár által a településnek megfizetett iparűzési adó, azonban most ezt is egy tollvonással elvették a gödiektől. A döntést felháborítónak tartjuk, és követeljük annak felülvizsgálatát, az itt élő 20 000 lakos megfosztása az adóbevételeitől egyébként is törvényességi aggályokat vet fel.

Az elhibázott kormányzati döntés mellett az elmúlt hetekben nyilvánosságra került, az országos médiumokat is megjárt hírek azt is egyértelművé tették, hogy a gödi önkormányzat képviselő-testületében kialakult személyi ellentétek kizárják, hogy a képviselők a város érdekét tartsák szem előtt a döntéseik meghozatalakor. A balliberális horrorkoalíció fél év alatt felbomlott, ezáltal a felelős döntéshozatal már nem fenntartható, ahogyan mindez láthatóvá vált már a veszélyhelyzetet megelőző utolsó képviselő-testületi üléseken is. Az urambátyám korszak visszatért, csak színt váltott. Felszólítjuk a képviselő-testület összes tagját: a veszélyhelyzet lejártát követő leghamarabbi időpontban oszlassák fel a testületet, és egy időközi választás keretében adják meg a lehetőséget a gödi lakosoknak arra, hogy a történtek függvényében ők dönthessen arról, az itt élők érdekében kikkel képzelik el a felelős döntéshozatalt a jövőben.