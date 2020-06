Friss hírek :: 2020. június 3. 20:03 ::

16 késszúrás sem elegendő a letartóztatáshoz, ha cigány az elkövető

A Mi Hazánk Mozgalom elfogadhatatlannak és felháborítónak tartja, hogy a pilismaróti késes támadót annak ellenére helyezték szabadlábra, hogy tizenhatszor szúrta meg áldozatát.

Az elkövető egy jól körülhatárolható bűnözői szubkultúrához tartozó család tagja, kik már korábban is kerültek összeütközésbe a törvénnyel. Maga a késes támadó pedig mentálisan sérült, hiszen vérfertőző kapcsolatból származik, így nem beszámítható. Súlyos mulasztások történtek a késelése előtt is, hiszen gondnokság alatt állt és áll ma is, ennek ellenére továbbra is szabadon mászkálhat az utcán.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség szerint viszont nem megalapozott a letartóztatása, hiszen önvédelemről volt szó.

Mi nem tudjuk elfogadni, hogy valaki önvédelemből szúrjon 16 alkalommal. Ezért követeljük, hogy vagy helyezzék előzetes letartóztatásba, vagy, ha mentális állapotára való tekintettel ezt nem akarják megtenni, akkor a jelenleg hatályos jogszabályok szellemében kényszergyógykezelésre utalják, melyben az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet az illetékes.A végeredmény mindkét megoldást tekintve üdvös volna, hiszen a tisztességes pilismaróti emberek védelmét szolgálná.

A Mi Hazánk felszólítja az illetékes hatóságokat, a becsületes emberek jogait tegyék meg prioritásnak, ne pedig a bűnözőkét - írja közleményében Lantos János, a Mi Hazánk esztergomi elnöke.