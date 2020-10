Lehet, hogy a magyar miniszterelnök azt gondolja, hogy nincs szüksége az én tanácsaimra, de most mégis úgy gondolom, hogy kéretlenül is szeretnék tanácsolni Orbán Viktornak valamit.

Miniszterelnök úr, ön a minap újabb szobrot avatott a budapesti Szabadság téren, jelesül George H. W. Bush néhai amerikai elnök szobrát. Most hagyjuk azt, hogy szerintem milyen szobrokat kéne már végre visszaállítani és felavatni itt.A lényeg, hogy ön – nagyon helyesen – a beszédében a téren álló szovjet obeliszket a “szovjet megszállás emlékművének” nevezte.

Amit ennek kapcsán szoba kívánok hozni, az az orosz külügyi szóvivő, Marija Zaharova reakciója, aki “történelemhamisítással” vádolta önt, és egyéb abszurd és sértő megjegyzéseket is tett.Mivel ez a bejegyzés az orosz külügy hivatalos Facebook-oldalán jelent meg, ezért nem vehető a “végtelen tajga szőke kék szemű tündére” magánvéleményének.

Miniszterelnök Úr! Ne legyen bátortalan, és jelezze Oroszország felé, hogy nem csak az LMBTQP számára létezik vörös vonal, hanem az ő számukra is (és egyébként mindenki számára léteznek ilyenek egy szabad és büszke ország és nemzet esetén).

Az egész ’90-es rendszerváltás arra épült, hogy a szovjet ármádia 1945-ös beözönléséről végre kimondtuk, hogy az megszállás volt, mert az volt!

Ha tetszik nekik, ha nem, a II. világháborúban mi nem az ő oldalukon harcoltunk, nem is nagyon volt más választásunk az akkori “politikai realitások” közt, mint hogy ezt tegyük. Viszont ha tetszik nekik, ha nem, a kommunizmusnál gyilkosabb és pusztítóbb rendszert még nem hordott a föld a hátán, és ők ezt képviselték, ezért az ő oldalukon soha nem is harcoltunk volna (nem vagyunk mi románok).

Ezért ahogy betették ide a lábukat – gyilkolva, fosztogatva, nőket erőszakolva, százezreket elhurcolva rabszolgának – megszállókká váltak itt.

És még valami, miniszterelnök úr, én rengeteget küzdöttem minden módon azért, hogy ez a gyalázatos szovjet obeliszk eltűnjön végre a szabadságról elnevezett terünkről (források pl.: itt itt ), több eljárás is indult ellenem ezek miatt. Sajnos önök nem érezték eddig “időszerűnek” ezt meglépni. Most viszont úgy érzem, hogy ez megfelelő pillanat arra, hogy ez ügyben lépjenek, és a szovjet falloszt a Zaharova-félék torz történelemszemléletével együtt oda költöztessék, ahová való, a temetőbe (de oda is csak a “dicsőség a felszabadító szovjet hősöknek” felirat nélkül!).