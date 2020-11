Friss hírek :: 2020. november 14. 13:48 ::

Mentőautó karambolozott Óbudán

Beteget szállító mentőautó karambolozott egy személyautóval Budapesten, a Kiscelli és a Bécsi út sarkán szombat kora délután – jelentette a Magyar Hang munkatársa.



Fotók: György Zsombor / Magyar Hang

A karambolos mentőben vitt beteget másik mentővel viszik tovább. Három tűzoltóautó és három másik mentőautó is a helyszínre érkezett. A baleset egy sérültjét most szállítják el. Kidöntötték a jelzőlámpát, a forgalom irányítás nélkül halad, torlódás van – számolt be a lap.