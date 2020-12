Áldott, békés, lelket, hitet erősítő, kegyelemteljes Karácsonyt és egészségben megélt, boldog és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok a Nemzeti Jogvédő Szolgálat minden tagja, partnere és támogatója nevében. Az új esztendőben is lesz dolgunk bőven Hazánk és Nemzetünk védelmében.

A legendás püspök Prohászka Ottokár karácsonyi gondolatai ma egyre időszerűbbek:

A mi karácsonyi ajándékunk, hogy hatalmas munkával megújítottuk a honlapunkat (njsz.hu), amelyet szeretettel ajánlunk a nemzeti jogvédő hírek, események és akciók iránt érdeklődő minden jóérzésű hazafi figyelmébe. Kérem juttassák el minél több emberhez és legyenek részesei a nemzeti jogvédő közösségünknek. De már ott vagyunk a Telegramon is, kövessék ott is a nemzeti jogvédőket

De jelképesen egy másik ajándékot is letettük a karácsonyfa alá. Ajánljuk elolvasásra a „Jelentés a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2006. őszi rendőrterrorral és megtorlásokkal összefüggő jogvédő küzdelmeiről a 10. évfordulón” c. dokumentumkötetünket , amelyet a 2006 őszi rendőrterror nemrég volt 14. évfordulója alkalmából digitális formában is közzétettük, hogy emlékeztessünk. Megújult honlapunkon már megtalálhatók a részletek arról, hogy miként lehet a Nemzeti Jogvédő Szolgálat pólójához hozzájutni. Támogatóink szíves figyelmébe ajánljuk ugyanis, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat nemzeti színű paragrafusjelét tartalmazó szimbólumával ékesített és jelmondatunkat (“Nem engedünk a magyarok jogaiból!”) megjelenítő igényes kivitelű, nemzeti jogvédő identitást kifejező fekete pólót támogatásonként egy példányban tudunk háromféle méretben (L, Xl, XXL) felajánlani mindazoknak, akik legalább 5000,- Ft összeggel támogatják a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot.