Már nem is csak előkészülete, hanem megvalósult közösség tagja elleni erőszak a gyanú Barcsa-Turner Gáborral (HVIM-társelnök) szemben, amiért egy vármegyés szervezésű, ’56-os hagyományőrző, interaktív rendezvény plakátján szerepelt többek között az LMBTQP-zászló elégetésének szándéka.

A kikért iratokból egyértelmű, hogy az ügyészség rendelte el kétszer is a nyomozás folytatását, majd a meggyanúsítást is, illetve, hogy titkosszolgálati módszerekkel (!) is nyomoztak egy ’56-os rendezvény kapcsán, amivel hozzájárulnak az autentikus, ’50-es évek hangulatának megidézéséhez. Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője, az ügyben az igazságot képviselő ügyvéd, illetve Barcsa-Turner Gábor kezdeményezték a feljelentő szervezet, a Háttér Társaság törvényességi ellenőrzését, végső soron a feloszlatását. További részletek a Szent Korona Rádió oldalán