Normalitáspárti ajándék a "homo-, transz- és bifóbia" elleni világnapra: kúriai ítélettel sikerült távol tartani az Andrássy úttól a deviáns menetet

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjének közleménye:

A Kúria dr. Balogh Zsolt bíró által vezetett öttagú tanácsa által 2021. május 6-án hozott K.IV.39.999/2021/5. számú ítéletével azt állapította meg, hogy a dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője által képviselt Novák Előd felperes a budapesti Andrássy útra július 25-e napjára szólóan korábban nyújtott be tüntetés bejelentést mint a Pride szervezője, ezért hatályon kívül helyezte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) visszautasító határozatát és perköltség megfizetésére kötelezte a pervesztest. Ennek következtében a rendőrség vissza kellett vonja azt a határozatát, amellyel lehetővé vált volna a Pride menet Andrássy úti vonulása. Egyúttal tudomásul vette a BRFK az Andrássy útra július 25-ére bejelentett normalitáspárti gyűlést. Ezen felül aznap még több ilyen tüntetés is lesz Budapesten, ha gyülekezési tilalom feloldásra kerül.

Mindezek miatt a korábban elbukott akadályozásról értekező Pride szervezők felsültek és erősen rövidített útvonalra kényszerültek módosítani a vonulást. „Az Andrássy út vonatkozásában szerzett elsőbbség elvesztése a Budapest Pride rendezvény megtartását jelen formájában ellehetetleníti” - fejtették ki aggódva az említett közigazgatási perben a Kúriához címzett, perbelépést engedélyezni kérő iratukban. Így is lett. Az ellentüntetések kapcsán joggal való visszaélést alaptalanul emlegető perbelépési kérelmüket a Kúria ugyanakkor elutasította, mivel a perbelépést a gyülekezési törvényt kifejezetten kizárja.

Az ügyről tartott sajtótájékoztató (dr. Gaudi-Nagy Tamás és Novák Előd) felvétele itt látható

Normalitáspárti hazafias akcióval és eredményes nemzeti jogvédő perképviselettel sikerült megakadályozni, hogy az egyre kártékonyabb és gátlástalanabb LMBTQIP mozgalom idén is meggyalázza a szeméremsértő és garázda jellegű Pride vonulással fővárosunk ikonikus történelmi sugárútját, az Andrássy utat, amely a világörökség része a Hősök terével és a Millenniumi Földalatti Vasúttal együtt. A deviáns menet más fővárosi helyszíneit érintő – normalitáspárti hazafi által bejelentett – két további ellentüntetés miatti perekben a Pride szervezőkhöz képest korábbiként történt bejelentés elfogadása érdekében benyújtott kereseteket a Kúria elutasította néhány másodperces különbség okán.

Mi ezt az ajándékot tudtuk átadni a deviánspártiaknak az IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia), azaz az Nemzetközi Homofóbia, Transzfóbia és Bifóbia ellenes világnap alkalmából. 2004 óta már ilyen is van, azért, mert a WHO 31 évvel ezelőtt ezen a napon vette ki a homoszexualitást a mentális betegségként definiált állapotok közül. Ma már világos, hogy ez kapitális hiba volt. Az ártó szellem kiszabadult a palackból.

Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Josep Borell e nap alkalmából tegnap kiadott közleményében azt az igazolhatatlan fikciót találta fontosnak leszögezni, hogy: „Covid19-világjárvány hatására még intenzívebbé vált az LMBTI-személyekkel szembeni erőszak és megkülönböztetés, amely egyebek mellet kapcsolati erőszak, online és offline gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények formáját ölti.” Majd azon sajnálkozik, hogy „az azonos neműek közötti, beleegyezésen alapuló kapcsolatot 69 országban bűncselekménynek tekintik, és közülük 11 országban továbbra is halálbüntetést von maga után a homoszexualitás.”

A Budapest Pride szervezője, a – 2019-ben 37 millió forint bevételből gazdálkodó - Szivárvány Misszió Alapítvány nem átallotta azt a hazugságot leírni ez alkalomból kiadott közleményében, hogy „az Alaptörvény 9. módosításába olyan további, LMBTQ embereket megbélyegző mondatokat írtak bele, minthogy “az anya nő, az apa férfi”, a keresztény nevelési értékeket, vagy azt, hogy a gyerekeknek a születési nemük szerinti nemmel önazonosan van “joguk” élni.” Még azt is hazudják, hogy „számos drasztikus lépést tett a magyar kormány azért, hogy középkori állapotokat teremtsen a magyarországi LMBTQ közösség tagjai számára.” Ehhez képest nem tudni arról, hogy a máglyahalált bevezették volna büntetési nemként, ugyanis a középkorban Nyugat-Európa több államában így büntették az egymással harmadik alkalommal rajta kapott azonos neműeket.

Tavaly a pandémia miatt elmaradt a szexuális deviánsok, családellenesek és csatolt részeik köznyugalmat és közrendet sértő tömeges seregszemléje, de idén a korábbi évek térfoglalása jegyében ismét arra készültek liberális hátterű szervezők, hogy újra provokálják az elsöprő arányban normalitáspárti társadalmat. Idén már magukat gátlástalanul békés többségnek nevezték és homo-, illetve transzfób szélsőjobboldali fundamentalisták joggal való visszaélésének minősítették a mindenkit megillető gyülekezési jog gyakorlását célzó idei normalitáspárti ellentüntetés-bejelentéseket.

A nemzetre veszélyes, rafinált és álcázott módszerekkel romboló gendermozgalom nyomulását évről évre igyekszik hatásos és összehangolt ellenakciókkal meggátolni hazafias szervezetek és személyiségek egyre bővülő köre (pl. Alfa Szövetség, Budaházy György, European Patriots Unite Egyesület, Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom, Human Life International, Légió Hungária, Mi Hazánk Mozgalom, Nemzeti Jogvédő Szolgálat, Nemzeti Filmkészítők Egyesülete stb.).

Ez tavaly különösen jó eredményekkel járt , mivel több Pride rendezvényt zavartak meg hazafiak, a balliberális polgármesterek által jogellenesen kitett szivárványos zászlókat távolítottak el és normalitáspárti tüntetést tartottak a végül teljesen elmaradt deviáns vonulás napján.

A mostani kúriai ítélettel jelentős csapást tudtunk a deviancia romboló erőire. Az LMBTQIP+ mozgalomnak számolnia kell azzal, hogy nem nézzük tétlenül egyre agresszívebb térnyerési törekvéseiket, a nemzeti ellenállás egyre erősebb lesz velük szemben.

Küzdjünk együtt a nemzeti-keresztény értékeink, a nemzeti és nemi identitás elpusztítását célzó ördögi program ellen! Nemzeti jogvédő küzdelmünkhöz számítunk nemzeti elkötelezettségű, normalitáspárti honfitársaink cselekvő hazafiságára, szolidaritására, együttműködésére és támogatására. Megújított nemzeti jogvédő honlapunkon minden ehhez szükséges tájékoztatás és adat megtalálható.