Friss hírek :: 2021. június 1. 11:39 ::

Nyakig ér a fű, a tömegközlekedés pedig haldoklik Miskolcon, de három alpolgármesteri pozícióra azért van pénz

Miközben nyakig ér a fű, a tömegközlekedés pedig haldoklik a pénzhiány miatt Miskolcon, addig van pénz három alpolgármesteri pozícióra. Kétségtelen tény, hogy a koronavírus elleni védekezés és az önkormányzatokat ért kormányzati elvonások is - amelyek ellen a Mi Hazánk tiltakozott - jelentősen megterhelték a város kasszáját, de pont ezért gondoljuk azt, hogy Miskolcnak most nincs szüksége három alpolgármesterre. Alább folytatódik a Mi Hazánk közleménye.

A városvezetés szerint a kinevezéseknek szakmai okai vannak, de felmerül a kérdés: másfél év kellett ahhoz, hogy a városvezetés erre rájöjjön?

Hirtelen két alpolgármester is kinevezésre került. Véleményem szerint ez nem szakmai kérdés, sokkal inkább politikai alku része az összefogáson belül. Az is jól látszik, hogy a Fidesz után a balos pártok is megkezdték a klientúraépítést. Hatalomtechnikai szempontból tehát nincs különbség a régi és az új vezetés között. A Mi Hazánk képviseli a harmadik utat azon választók részére, akiknek mind a fideszes, mind a balliberális klientúraépítésből elegük van - zárja szavait Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, a párt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke, önkormányzati képviselő.