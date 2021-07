Friss hírek :: 2021. július 22. 22:19 ::

Történelmi csúcson az üzemanyagárak, a Mi Hazánk nyílt levélben fordult Tállai Andráshoz segítségért

Tisztelt Államtitkár Úr!

Örömmel látjuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a kormánynak is a legfontosabb a gazdaság újraindítása, talpra állítása! Bizonyára ön is tisztában van vele, hogy a legtöbb vállalkozás költségének jelentős részét az üzemanyag-költségek képezik. Ezért is fordulunk önhöz bizalommal, hiszen már bebizonyította 2017-ben, hogy képes hatással lenni az üzemanyagárakra. Akkor a választókerületében sikerült 11 forintos benzin és 5 forintos gázolaj-árcsökkenést elérnie, most várjuk, hogy pénzügyminisztériumi államtitkárként országosan is vesse latba befolyását.

Első lépésként a 2017-es árak is megtennék, hiszen az is 100 forintos literenkénti könnyebbség lenne. Azt már a kormányra bízzuk, hogy kiderítse, miért lehet most ennyivel magasabb az ár, ha a világpiaci kőolaj ára a 2017-es szint közelében van, kik akarnak extra profitra szert tenni a korlátozások feloldása után jelentősen megnövekedő üzemanyag felhasználásból. A négy évvel ezelőtti lépéséhez akkor Orbán Viktor gratulált, higgye el, most egy ország gratulálna, ha azokat az árakat visszahozná!

Szajlai János, a Mi Hazánk Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezője, választókerületi elnök, a párt országgyűlési képviselőjelöltje

