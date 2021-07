Friss hírek :: 2021. július 23. 20:43 ::

Hőhullám és szaharai por érkezik

Újabb hőhullám várható a hétvégén, és ismét szaharai por érkezik a térségbe - közölte Allaga Tamás, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa pénteken.

A szakember a Facebookon megosztott videóban kifejtette: éjszaka nyugodt idő várható. Szombaton sok lesz a napsütés, 30 Celsius-fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap "mozgalmasabb" idő várható: néhol már hajnalban is lehetnek záporokat adó felhők, a nap második felében már többfelé - nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északi megyékben - zivatarok is kialakulhatnak.

Ezzel együtt folytatódik a felmelegedés. Főképp a keleti területeken jelentősen melegszik a levegő, a délkeleti tájakon 37 fok körüli csúcsértékek várhatók.

A minimumok, így az átlaghőmérséklet is emelkedik. Az ország nagy részén 25, főképp keleten 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Így a tartós hőség miatti figyelmeztetések is várhatók.

A meteorológus kitért arra is, hogy a levegő nemcsak melegebb, hanem porosabb is lesz. Ismét szaharai por érkezik a térségbe, így ha hétfőn lesz zápor, zivatar, az saras esőt is okozhat - közölte Allaga Tamás.

(MTI)