Óriásplakát-kampányt indított a Mi Hazánk Karácsony Gergely országos népszavazási kezdeményezéseinek első számú kérdését kiegészítve, mert a miniszterelnök-jelölt kettős mércéjéből sem kérünk: se Gyurcsány, se Orbán, se CEU, se Fudan! Magyarország a magyaroké! Bár nem kívánunk egyenlőségjelet tenni Gyurcsány és Orbán közé, de egyikük kormányzásával sem vagyunk elégedettek, ahogy az ilyen-olyan külföldi érdekeknek való megfelelésükkel sem, inkább harmadik utat mutatunk – írja felhívásában Novák Előd, a Mi Hazánk kampányfőnöke, alább a folytatás.

Több mint száz óriásplakátunk került ki szerte az országban darabonként ötvenezer forintos havi bérleti díjért, és a további adományok függvényében szeptemberben még többet szeretnénk, a kötelező Covid-oltásokkal szembeni tiltakozásként is, ezért gyűjtünk támogatásokat a https://mihazank.hu/tamogatas oldalon. Állami támogatásban részesülő pártok a törvény szerint csak kampányidőszakban tehetnek ki óriásplakátokat, a Mi Hazánk viszont költségvetési forrás hiányában most is.