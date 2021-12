Friss hírek :: 2021. december 19. 19:49 ::

A jövő héten is folytatódik a változékony, jellemzően hideg idő

A jövő héten is folytatódik a változékony, jellemzően hideg idő. Várható napsütés, de többször beborul az ég, és eső, hózápor, havas eső is lehet. Hajnalban többfelé mérhetnek mínusz 10 fok közeli értékeket is. Szenteste napján van esélye hóesésnek, de karácsony első és második napján - a jelenlegi prognózis szerint - inkább eső várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn több órára kisüt a nap. Elszórtan, legnagyobb eséllyel északkeleten alakulhat ki hózápor, havas eső. A Dunántúlon és a középső országrészben nagy területen lesz erős a szél. Hajnalban mínusz 3 és plusz 4, napközben plusz 2 és 7 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.

Kedden általában gyengén felhős idő valószínű többórás napsütéssel. Az ország keleti megyéiben viszont több és vastagabb felhőzet lehet, arrafelé helyenként hózápor is kialakulhat. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, gyengül. A leghidegebb órákban általában mínusz 7 és mínusz 2 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a fagyzugokban mínusz 11 fok is lehet. Kora délután mínusz 2 és plusz 3 fok közötti értékeket mérhetnek.

Szerdán az ország keleti felében lehet a legtöbb napsütés. Csapadék nem valószínű. A minimumok jellemzően mínusz 8 és mínusz 2 fok között alakulnak, de a fagyzugokban ennél jóval hidegebb is lehet. Kora délután mínusz 2 és plusz 3 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Csütörtökön csak kevés helyen és csak rövid időre süthet ki a nap. Néhol előfordulhat kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék is. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 7 és mínusz 2 fok között várható, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb lehet. Kora délután mínusz 2 és plusz 8 fok közötti értékek várhatók, délnyugaton lesz az enyhébb, északkeleten a hidegebb idő.

Pénteken, szenteste napján szórványos jelleggel várható vegyes halmazállapotú csapadék: főleg északon, északkeleten lehet eleinte hó, havas eső. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban mínusz 4 és plusz 5, kora délután általában plusz 7 és 12 fok közötti értékeket mérhetnek, de északkeleten ennél több fokkal hidegebb lehet.

Karácsony első napján, szombaton és a második napján, vasárnap is többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Szórványosan fordulhat elő csapadék, zömmel eső. A szél többfelé megélénkül. Szombaton a leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, míg a nappali csúcsértékek jellemzően plusz 9 és 14 fok között alakulnak. Vasárnap a minimumok 0 és plusz 5, a maximumok plusz 7 és 12 fok között valószínűek - olvasható az előrejelzésben.

(MTI)