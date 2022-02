Ha ez Hanuka Gerinek is eszébe jutott volna... - írtuk tegnap, amikor hírül adtuk, hogy ukrán színekkel világították ki Berlinben a Branderburgi kaput és Párizsban a városházát.

Erre mit olvasunk ma a Mandiner tüntikés beszámolójában?

A demonstráción a főpolgármester is felszólalt. Beszédében elítélte az orosz agressziót és bejelentette, hogy a Városházára kihelyezett ukrán zászlón túl, ukrán nemzeti színekkel világítják meg a Halászbástyát. „A tegnapi naptól valóban ott lóg az ukrán zászló a Városháza falán – ahogy ott lógott a belorusz zászló is, amikor a belorusz barátainkért kellett kiállnunk –, és holnaptól az ukrán lobogó színeivel világítjuk ki a Halászbástyát is” – jelentette be Karácsony Gergely.