2022. április 9. 17:44

A balos jelölt fordított Budapest 13-ban - cserébe bukhat a moslék egy listás helyet

Budapest XVI. kerületének jelenlegi képviselője a fideszes Szatmáry Kristóf gratulált ellenfelének, Vajda Zoltánnak, aki a külföldről beérkező szavazatokkal nyerni tudta Budapest 13-as számú egyéni választókerületét.

Az eredmény még nem hivatalos: a valasztas.hu-n egyelőre nem frissült az eredmény.



Vajda Zoltán fordított

A 24.hu információi szerint a külképviseletről érkező szavazatok közül 1422-t kapott Vajda, Szatmáry pedig csak 910-et, így a baloldali összefogás képviselője fordítani tudott.

Budapest legjobb egyéni választókerületi eredményével sem sikerült a külföldről leadott szavazatok megszámolása után megőrizni az előnyünket az egyéni mandátumért folytatott küzdelemben. Ha a választókerület nem is a miénk, a Kertváros XVI. kerületben meggyőző fölénnyel nyertünk. Köszönöm mindenkinek a támogatást, a segítőknek a sok-sok munkát!

– írta Facebook-bejegyzésében Szatmáry, aki a választás napja után még 38 szavazattal vezetett az ellenzéki összefogás jelöltjével szemben.

Ezzel a vereséggel a Fidesz a 18 budapesti választókerületből mindössze egyet tudott megnyerni: Dunai Mónika a XVII. kerületet húzta be.

A két politikus négy éve is egymással csapott össze a XVI. kerületben: akkor is szoros volt az eredmény, a most az MSZP-frakcióba készülő Vajda még az Együtt politikusaként ezer szavazattal kapott ki, de akkor csak részben valósult meg az összefogás.

A levélszavazatokkal a nap folyamán szerzett egy plusz mandátumot az ellenzék, azonban a töredékszavazatok miatt könnyen lehet, hogy a listás helyet Vajda győzelme után elveszíti. Így az ellenzéki lista 38. helyén szereplő momentumos Bedő Dávid helyett Vajda juthat be. Ebben az esetben a Fidesz listájáról Pesti Imre veheti fel a mandátumát - írja a 24.hu.