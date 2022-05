Friss hírek :: 2022. május 5. 15:53 ::

A hétvégén is változékony lesz az időjárás

A hétvégén is változékony lesz az időjárás: a napsütés mellett többször beborul majd az ég és záporokra, zivatarokra is készülni kell. Ugyanakkor többfelé 25 fok felett alakulnak a csúcsértékek - az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken a Dunántúl nyugati részén lehet vastagabb a felhőzet, máshol fátyolfelhőzet szűri a napsütést, valamint gomolyfelhők is képződnek. Estére a Dunántúl többi részén is megvastagodhat a felhőtakaró. Délután főleg a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegység tágabb térségében várhatók záporok, zivatarok. Az Alföld délkeleti részén kis eséllyel lehet csak csapadék. Nagyobb területen megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödik a szél. A leghidegebb órákban 6 és 13 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 21-27 fokig melegszik a levegő.

Szombaton a déli, délkeleti országrészben kevesebb, máshol több körzetben valószínű záporeső, zivatar. Zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél. A minimumok 7 és 13, a maximumok 19 és 27 fok között várhatók. A hosszabb ideig csapadékos tájakon mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.

Vasárnap több helyen felhős lesz az ég, de az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüt majd a nap. Szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként, zivatar térségében meg is erősödik a szél. A hajnali 7-13 fokról 19-27 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.