Hajós felvonulással nyitották meg a turisztikai szezont a Dunakanyarban

A turisztikai szezon nyitányaként mintegy száz hajó vett részt a II. Dunakanyari hajós felvonuláson vasárnap Szob és Verőce között.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő fontosnak nevezte, hogy a turisztika egyik jelentős célpontjaként tekintsenek a Dunakanyarra, amely a magyar gazdaság erősödéséhez is hozzájárul. Ahhoz, hogy tovább lehessen erősíteni a magyar gazdaságot, egyik húzóágazatát, a turisztikát is erősíteni kell - tette hozzá.

A kormányszóvivő emlékeztetett arra, hogy az idei első negyedévben a vendéglátás árbevétele csaknem 280 milliárd forint volt, ezzel az egy évvel korábbi duplájára emelkedett. "Ha nem is fogjuk elérni a 2019-es rekordévet, amikor 41 millió vendégéjszakával számolhattunk, 36-37 millió vendégéjszakát várhatunk az idei évben, ez 20 százalékos forgalomnövekedést jelent majd a szálláshelyeken és a vendéglátásban a tavalyi évhez viszonyítva" - mondta.

Kitért arra is, hogy a kormány több módon igyekszik erősíteni a turisztikai szektort, így például ebben az évben is működik a Kajla-program a gyerekeknek és idén is lesz Dunakanyar-napijegy, amellyel tavaly több mint hétezren éltek.

Rétvári Bence, Vác KDNP-s országgyűlési képviselője a II. Dunakanyari hajós felvonulásról elmondta, hogy 98 hajó regisztrált, és a Mahart Budapest nevű felvezető hajója mellett csatlakozott a rendezvényhez a Dunaújváros aknamentesítő hajó is, a vízügy Luppa kitűzőhajója, a katasztrófavédelem Foka hajója és a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat hajója is. Az első felvonulást azért indították el tavaly - idézte fel -, hogy ezzel a látványos akcióval hívják fel a figyelmet erre az országrészre.

Emlékeztetett arra is, hogy 40 esztendő után két évvel ezelőtt lett újra kikötője Szobnak, de 25 évig Verőcének se volt olyan kikötője, amely fogadni tudta volna a Budapest hajót, a két település között pedig Zebegényben is épült új kikötő. "Három új kikötővel gazdagodott a Dunakanyar, ezért új lehetőségei vannak a hajózásnak, és erre is szeretnénk felhívni a figyelmet" - mondta.

Beszélt arról is, hogy nemcsak a motoros hajókat érinti a változás, hiszen például új csónakház várja az evezni vágyókat Szobon és Vácon, emellett három új strand is létesült a Szob és Verőce közötti szakaszon.

Erős Gábor, Esztergom fideszes országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy a Duna mentén élők nagymértékben használják a folyót túrázásra, pihenésre, és ennek segítése kiemelt feladat a jövőben is. Fontosnak mondta azt is, hogy a fiatalok először Magyarország tájait ismerjék meg. Úgy fogalmazott: "nekünk elsősorban ezt a csodálatos országot kell bemutatnunk."

A hajós felvonulást vezető Budapest rendezvényhajón jelen volt Spányik Gábor, a Mahart PassNave Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Bődi Ivett, a Magyar Turisztikai Ügynökség szálláshely és vendéglátás programigazgatója is.

(MTI)