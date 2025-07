Anyaország, Extra :: 2025. július 10. 10:57 ::

Nemrég még sztárolta a balkáni füvesembert Orbán és a Fidesz, aztán kiderült, hogy véglényeknek tartja a szavazóikat

Rácsodálkozott a közmédia Azahriah dalszövegeire: a közpénzből működő hirado.hu arról ír, hogy az énekes népszerű dalaiban a halál, a kábítószerek és a trágár szavak a visszatérő elemek. Ez egyébként már akkor is így volt, amikor Orbán Viktor a TikTok-csatornáján arról beszélt pár éve, hogy Azahriah Rampapapam című számát hallgatja, írja a Telex.

Akkor a miniszterelnök azt mondta: „Van ez a param-param nem tudom, hogy kell pontosan mondani. Ez az új csillag, ez az Azahriah nevű csávónak van ez a dala, azt időnként meg szoktam nézni. Tegnap este is megnéztem, a futballpályás verziót szeretem a legjobban”. (Azóta a videót törölték. Mint ahogy azt is, amin az október 23-i beszéde előtt egy sold out felirat látszott, Azahriah Rampapapam című száma szólt, és Azahriah nevét is betaggelték. A „Teltház – megint ;)” bejegyzéssel Orbán stábja arra utalt, hogy Baukó Attila - "Azariah" - egymás után három telt házas koncertet hirdetett meg a Puskás Arénába. Arra a kérdésre, hogy miért került le a videó, Orbán sajtófőnöke nem válaszolt.)

A Híradó most hirtelen elővette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatását, ami azt írja: Azahriah húsz legnépszerűbb slágere közül hatban merül fel az öngyilkosság, a halál vagy az élet értelmének megkérdőjelezése, emellett visszatérő elemnek számítanak a kábítószerek és a trágár kifejezések is. Ez egyébként így van Orbán Viktor kedvenc számában is, a dalszövegben elég erőteljesen jelen van a füvezés.

Baukó egyébként a napokban azzal került be a hírekbe, hogy azt mondta: szerinte már csak „igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak, mint Fidesz-szavazók”. Ezért a kijelentéséért később bocsánatot is kért, mondván: „hibát vétett, elragadta az az aljas indulat, ami éppenhogy a polgári politizálás lehetőségét öli meg: a személyes hangvétel és lekicsinylő stílus”.

