Friss hírek :: 2022. szeptember 18. 21:55 ::

Az éjszakák egyre hidegebbek lesznek, pénteken talajmenti fagy is előfordulhat

A jövő hét elején még hideg levegő alakítja az időjárást: a felhőátvonulások mellett több-kevesebb napsütésre és élénk szélre kell számítani, és több helyen lehet zápor is, a napi maximumok 13-18 fok között várhatók. A hét közepétől megszűnik a csapadék esélye, az éjszakák egyre hidegebbek lesznek, pénteken talajmenti fagy is előfordulhat és csak a jövő hét végén várható felmelegedés - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn délelőtt az összefüggő felhőtakaró délkelet felé fokozatosan elhagyja az országot, mögötte északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, majd felhőátvonulások mellett sok napsütés valószínű. A délkeleti országrészben a déli órákig még felhős, esős idő várható, majd ahogy az ország többi részén, arrafelé is záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északnyugati, nyugati irányú szelet nagy területen tartósan erős, elsősorban Sopron térségében, illetve a zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul.

Kedden északnyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek fölénk, illetve gomolyfelhők is képződnek térségünkben. Ezzel együtt is az ország legnagyobb részén többórás napsütés várható. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, nagyobb számban az északkeleti megyékben valószínű csapadék. Az északnyugati szelet napközben továbbra is többfelé kísérik élénk, illetve erős széllökések. A hőmérséklet hajnalban általában 4, 10 fok között alakul, de a szélcsendes, derült helyeken ennél hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között alakul.

Szerdán gomolyfelhős idő valószínű többórás napsütéssel. Főként az ország keleti felén fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Az északi, északnyugati szél főként a Dunántúlon olykor megerősödik. A minimális hőmérséklet többnyire 3 és 9 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős tájakon ennél egy-két fokkal hidegebb is lesz. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között várható.

Csütörtökön többnyire gomolyfelhős idő várható, általában többórás napsütéssel. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. Az északi, északnyugati szél még több helyen lesz élénk. Hajnalra az ország döntő részén 3 és 8 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett, derült részeken ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmelegebb órákban 13, 18 fok valószínű.

Pénteken fátyol- és gomolyfelhők mellett napos idő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 7 fok közé hűl le a levegő, talajmenti fagy több helyen lehet, a hidegre érzékeny helyeken 0 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között várható.

Szombaton változóan, időszakosan erősebben felhős időre van esély többórás napsütés napsütéssel, csapadék nélkül. A déli, délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban jobbára 4, 9, délután 15, 21 fokot mérhetünk.

Vasárnap nagyrészt felhős időre lehet számítani, a déli országrészben süthet ki hosszabb időre a nap. Valamelyest növekszik a csapadék kialakulási esélye, de csak kevés helyen fordulhat elő záporeső. A déli, délkeleti szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 5, 12, délután 16, 22 fok között valószínű.

(MTI)