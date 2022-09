Friss hírek :: 2022. szeptember 26. 06:56 ::

Három napon át csaknem száz programot kínál az idei őszi borfesztivál Villányban

Borbarangolások, pincetúrák, táncházak, gyerekprogramok és koncertek várják a látogatókat a hagyományos szüreti felvonulással is kiegészülő Villányi Vörösbor Fesztiválon szeptember 30. és október 2. között - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Közleményük szerint 34. alkalommal megrendezendő borászati, gasztronómiai, kulturális fesztivál csaknem száz kulturális programmal, közöttük majdnem harminc koncerttel és hasonló számú borászat termékeivel várja a pihenni, szórakozni vágyókat.

A háromnapos nyárzáró és őszköszöntő rendezvény programjai a helyi rendezvénytéren és a híres pincesoron zajlanak, de a Diófás téren és a Fő téren is lesznek koncertek, gyerekprogramok és ismeretterjesztő előadások.

Pénteken a délelőtti, délutáni pincetúrák és -látogatások, tárlatvezetések után este hat órakor nyitják meg hivatalosan a rendezvényt táncházzal, majd Gájer Bálint, Rudán Joe, a Bohemian Brass Band és a Neoton Família sztárjai adnak koncertet.

Szombaton egyebek mellett virágkötészeti bemutató, több kézműves foglalkozás, gyerekkoncert után veszi kezdetét a hagyományos szüreti felvonulás és hordócsapolás. Délután fellép a Bartók Béla Férfikar, a Cimbaliband, a Villányi Ifjúsági Fúvószenekar és a Planina zenekar.

A várhatóan legtöbb látogatót vonzó időszakban, szombaton este tűz- és fényprodukciók, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, a Vivat Bacchus, a Bagossy Brothers Company, a Made in B, a Brass on the Road és a húszéves Nihil Chips szórakoztatja a közönséget.

Vasárnap délelőtt ökumenikus istentisztelet lesz, délután pedig fellép többek között az Apacuka Zenekar és a Monarchia Operett.

Részletes információkat a villanyiborfesztival.hu/vorosbor címen olvashatnak az érdeklődők.

(MTI)