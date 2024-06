Friss hírek :: 2024. június 29. 11:33 ::

Idén már a kempingezésnek is lesz világnapja

Idén első alkalommal hirdette meg az ENSZ turisztikai szervezete, az UNWTO a kempingezés nemzetközi világnapját (vajon mennyire lehetne világnap az olyan, amelyik nem nemzetközi? - a szerk.) - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint a június 29-i felhívás célja, hogy rámutasson, az olcsónak gondolt nyaralási formából az utóbbi évek alatt a szabadtéri élményszerzés elsőszámú terévé változott ez a turisztikai szegmens.

Tavaly Európában mintegy 393 millió éjszakát töltöttek el a vendégek a kempingekben, ebből hazánkban mintegy 2 milliót - mutattak rá.

A MTÜ szerint majdnem 700 ezren döntöttek tavaly Magyarországon a kempingek mellett, az általuk eltöltött közel kétmillió vendégéjszakán pedig fele-fele arányban osztoztak a bel- és külföldi turisták.

A hazai vendégek átlagosan 2,5 éjszakát töltöttek a kempingekben, a határon túlról érkezők pedig valamivel többet, 3,2 éjszakát - tették hozzá.

Az MTÜ szerint külföldről elsősorban Németországból, Lengyelországból, Csehországból, Ausztriából és Hollandiából érkeztek a hazai kempingekbe.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján látható, hogy míg Németországból és Ausztriából elsősorban az idősebb generációk tagjai jönnek - minden második vendég 55-64 éves, vagy idősebb 65-nél - addig Hollandiából főleg a fiatal felnőttek választják a nyaralásnak ezt a formáját.

A holland kempingezők 56 százalékát a 19-34 év közöttiek tették ki tavaly; a lengyel és cseh kempingezők körében pedig a gyermekes családok képviseltetik magukat nagyobb arányban: mindkét nemzet vendégei esetében kiemelkedően magas, közel 25-25 százalék volt a 18 éven aluliak és a középkorúak (35-44, valamint 45-54 év) aránya - írták.

Úgy folytatták, hogy az országhatáron belülről elsősorban a fővárosból és Pest vármegyéből kelnek útra a kempingek felé a turisták, a belföldi vendégek több mint 40 százalékát innen köszönthették az üzemeltetők.

A 2023-ban hazánkban működő több mint 270 kemping közül a hazai vendégek leginkább a balatoni szálláshelyeket keresik, a vendégéjszakák szerinti települési rangsor első tíz helyéből nyolc fekszik a magyar tenger partján - írták.

Közülük is Siófok, Zamárdi és Balatonfüred a legkedveltebbek, míg a külföldiek esetében Balatonfüred Hajdúszoboszló és Bük követi - fűzték hozzá.

"A kempingezés az utóbbi években egyre kedveltebb nyaralási formává vált hazánkban is. Jól mutatja ezt, hogy míg 2020-ban 1,1 millió vendégéjszakát töltöttek az utazók kempingekben, 2023-ra ez a szám már megközelítette a kétmilliót. Magyarország kiváló lehetőségekkel rendelkezik ebben a turisztikai szegmensben is, hiszen a színvonalas mobilházaktól a lakókocsikon és lakóautókon keresztül a sátorhelyekig változatos lehetőségek közül válogathatnak a hazai kempingekbe látogatók. A természet közelsége és a fenntarthatóság pedig olyan hívószavak, amelyek egyre inkább meghatározóak a turizmusban is, így fontos kiemelt figyelmet fordítanunk kempingjeinkre" - idézik a közleményben Könnyid Lászlót, a MTÜ vezérigazgatóját.

Felhívásában az UNWTO hangsúlyozta, június 29-e Pál apostol névnapja, aki mesterségét tekintve sátorkészítő volt, és korának egyik világutazója, aki így sikeresen testesíti meg a kempingezőkre jellemző rugalmasságot, a természet iránti mély elkötelezettségüket és az őket összekötő bajtársiasságot.

(MTI)