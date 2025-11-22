Friss hírek :: 2025. november 22. 10:34 ::

Auchanos ásványvizet hív vissza a Nébih

Felhívást tett közzé a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, amely visszahívja az Auchan által forgalmazott Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelését, az ugyanis mikrobiológiailag nem megfelelő - írja a Mandiner.

Az Auchan honlapján közölte: bármelyik áruházukba vissza lehet vinni a kivonásban érintett termékeket, és akár blokk nélkül is visszafizetik a teljes vételárat.

A Nébih kiemelte, a visszahívás kizárólag az alábbi adatokkal azonosított termékre vonatkozik – Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 l, minőségmegőrzési idő: 2026.06.18., tételszám: 1353240600L