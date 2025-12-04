Friss hírek :: 2025. december 4. 19:28 ::

Orvvadászat miatt indult eljárás egy tapolcai testvérpár ellen

Orvvadászat gyanúja miatt elfogtak egy tapolcai testvérpárt, a két férfira a Terrorelhárítási Központ (TEK) bevonásával csaptak le a rendőrök - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján.

Azt írták, hogy egy 53 éves férfi augusztus közepe óta engedély nélkül ejtett el vadakat több vadásztársaság területén is, az egyik hozzátartozója nevére kiállított vadászigazolványt használta. Az információk szerint a vadak elejtéséhez tiltott vadászati eszközöket használt, és többször is átadta lőfegyverét az engedélyekkel szintén nem rendelkező, 46 éves testvérének.

Az elejtett állatokat a férfi ellopta, majd a húsukat vélhetően értékesítette. Az így okozott kár meghaladja a több millió forintot.

Az ügyben orvvadászat, lopás és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt indult nyomozás.

A rendőrök szerda hajnalban három, Tapolca környéki helyszínen tartottak összehangolt akciót a TEK műveleti egységének közreműködésével. A nyomozók a kutatások során egy autó csomagtartójában megtalálták a gyanúsítottak által a legutóbb elejtett szarvast.

Mindkét férfit elfogták, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

(MTI)