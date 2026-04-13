2026. április 13. 08:26

Fico készen áll az együttműködésre az új miniszterelnökkel

Robert Fico szlovák kormányfő gratulált a választáson elért eredményéhez a leendő új magyar miniszterelnöknek, akivel - mint fogalmazott - készen áll az intenzív együttműködésre - jelentette ki a szlovák miniszterelnök hétfőn a közösségi médiaplatformján közzétett bejegyzésében, hozzátéve: a szlovák kormány céljai változatlanok.

Robert Fico, aki a hétvége folyamán többnapos hivatalos látogatásra Vietnámba utazott, a pozsonyi kormányhivatal által közreadott állásfoglalásában a magyarországi parlamenti választás eredményeire reagálva azt írta: teljes tisztelettel tudomásul veszi a magyar állampolgárok döntését a választásokon, gratulál az új magyar miniszterelnöknek, akivel készen áll az intenzív együttműködésre. Egyidejűleg ismertette: a szlovák kormány céljai változatlanok.

A szlovák miniszterelnök közleményében ezzel kapcsolatban három pontot fogalmazott meg. Elsőként kiemelte: a szlovák kormánynak érdekében áll, hogy baráti és kölcsönösen előnyös kapcsolatokat tartson fenn Magyarországgal a két ország területén élő nemzeti kisebbségek helyzetében. Második pontként rámutatott: a szlovák kormány a V4-es formátum újjáélesztésében érdekelt. Harmadik pontként rámutatott: abban is érdekeltek, hogy közös lépések történjenek Magyarországgal az energetikai érdekek védelme terén.

"Hiszem, hogy továbbra is létezik Szlovákia és Magyarország, de egész Közép-Európa eminens érdeke is annak irányában, hogy a Barátság kőolajvezeték működése újra induljon" - világított rá Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök következő közösségi média bejegyzésében azt írta: köszönetét nyilvánítja a leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak az elmúlt években megvalósított kitűnő együttműködésért, azért, hogy "a kölcsönös tisztelet légkörében óriási energiát fektettek a minőségi szlovák-magyar kapcsolatokba, amelyeknek soha nem volt olyan szintje, mint ebben az időszakban."

Politikája, "ami a szuverenitás és a nemzeti érdekek védelmét illeti, nagy példát jelentett, és mindig is jelenteni fog számomra" - fogalmazott Robert Fico, a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint.

(MTI)