Friss hírek :: 2026. június 20. 08:38 ::

Ez is milyen jól fog mutatni a Facebookon: már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt osztja az ingyen vizet a MÁV

A másodfokú hőségriasztás ideje alatt, szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál - közölte a MÁV-csoport az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a vasúttársaság

a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt,

szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak.

Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűző napon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra.

Budapesten a Déli, a Keleti, a Nyugati pályaudvaron a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, a fonyódi, kecskeméti, siófoki állomásokon pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók, valamint a Batthyány téri HÉV állomáson.

A Volán Budapesten két helyen, a kelenföldi, valamint a Népliget autóbusz-állomáson, ezenkívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásokon oszt ásványvizet: Balatonfüreden, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen.

Több forgalmas állomáson, így a Nyugati és Déli pályaudvaron, Debrecenben, Pécsen párakapuk is működnek, melyek helyszínét a következő napokban tovább bővítik.

Szombattól másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján. A hőségriasztás kedd éjfélig tart.

(MTI)