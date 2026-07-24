Friss hírek :: 2026. július 24. 09:47 ::

100 dollár alatt a Brent ára

Erőteljesen gyengültek a vezető ázsiai tőzsdék indexei pénteken, amit részben a mesterséges intelligenciával és félvezetőkkel foglalkozó vállalatok részvényeinek árfolyamesése okozott, követve ezzel a New York-i tőzsde csütörtöki kereskedésében kialakult trendet.

Kedvezőtlenül befolyásolták a hangulatot a péntektől életbe lépett új amerikai importvámok, amelyek az ideiglenes 10 százalékos globális vámot váltják föl. Az Egyesült Államok mintegy 60 kereskedelmi partnerével szemben vezetett be 10, vagy 12,5 százalékos vámot. Az intézkedés az Egyesült Államok által importált áruk 99 százalékát érintik.

Az ázsiai térség irányadó tőzsdéje, a tokiói börze Nikkei225 indexe 2,79 százalékos csökkenéssel 64 572 ponton zárt, a részvények szélesebb körét összefogó Topix index 1,17 százalékkal süllyedt.

A már szintén bezárt ausztrál tőzsde 0,79 százalékos, a szöuli 5,70 százalékos, a tajpeji pedig 2,67 százalékos mínuszban fejezte be a napot.

A még nyitva tartó tőzsdék közül a sanghaji 1,37 százalékos, a hongkongi pedig 1,40 százalékos gyengülést jelzett közép-európai idő szerint fél 9-kor.

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 92 centtel (0,81 százalékkal) 99,77 dollárra csökkent.

Az arany ára unciánként 0,32 százalékkal (12,80 dollárral), 4037,40 dollárra süllyedt.

(MTI)