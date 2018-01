Anyaország :: 2018. január 1. 10:11 ::

Egy nyolcéves kislány arcába és egy kutya tappancsa alá is jutott a kulturáltan szórakozók tűzijátékaiból

Több mint tíz esetben kellett intézkedni a rendőröknek pirotechnikai eszközök miatt szilveszterkor - közölte a rendőrség hétfő reggel az MTI-vel.

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának közleménye szerint december 31. 12 óra és 2018. január 1. 6 óra között a rendőrség országszerte 15 esetben 12 emberrel szemben indított eljárást pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt.



Vásárlók egy szilveszteri tűzijátékokat árusító ideiglenes nyíregyházi üzletnél 2017. december 28-án (MTI Fotó: Balázs Attila)

A rendőrség három könnyű sérüléssel végződő balesetről tud. Példaként említették, hogy Százhalombattán, a Szent István téren tűzijáték repült egy 8 éves kislány arcának, aki könnyű sérülést szenvedett.

Szolnokon feltehetően egy pirotechnikai terméktől egy német juhász kutya tappancsa roncsolódott. A rendőrök önkéntes állatvédő segítségével gondoskodtak az orvosi ellátásáról.

Szombathelyen anyagi kár keletkezett, miután éjfélkor egy üres lakás ablakába beszorult egy utcáról indított "rakéta", és emiatt meggyulladt egy ablak. Zalaegerszegen szintén egy tűzijátéktermék tört be egy ablakot - olvasható a rendőrségi közleményben.

Hetven vendég járt a fővárosi detoxikálókban



A mostani szilveszteren a megszokottnál kevesebben kerültek kórházba a túlzott alkoholfogyasztás miatt Budapesten – hangzott el az M1 hírcsatornán hétfő reggel.

A csatorna tudósítója a budapesti Honvédkórházból jelentkezve elmondta: az éjszaka folyamán a kórház sürgősségi osztályára 19 beteg érkezett, többségük fiatal, ketten 18 éven aluliak voltak. Állapotuk nem volt olyan súlyos, hogy fel kellett volna venni őket, elsődleges ellátásuk után valamennyien hazamehettek.

A Péterfy Sándor utcai kórházba mintegy ötvenen kerültek be a mértéktelen alkoholfogyasztás miatt. Ott még Újév reggelén többen a kórházban voltak, de ők sincsenek súlyos állapotban.



Takarítás a szilveszteri ünneplés után Budapesten (MTI Fotó: Mónus Márton)

Frissítés: Csak a fővárosban több mint ezer riasztás

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatójának tájékoztatása szerint csak a fővárosban több mint ezer riasztásuk volt a mentőknek a mostani szilveszteren; a rendőrség 15 ittas vezetőt is elfogott – mondta Pap Judit, az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese az M1 hírcsatornának nyilatkozva hétfő reggel.

A Hűvösvölgyi úton egy villamos gázolt halálra egy embert. Ezen felül az elmúlt 24 órában csaknem harminc balesetnél intézkedtek a rendőrök. Az esetek közül 12 súlyos, 15 könnyű sérüléssel végződött.

A police.hu tájékoztatása szerint a halálos baleset 6 óra 45 perc körül a 61-es villamos vonalán történt. A II. kerületben, a Hűvösvölgyi út 22. szám előtt, a Kelemen László utca és az Akadémia utca közötti szakaszon gázolt a villamos. A gyalogos férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.



Rendőrök helyszínelnek Budapesten, ahol elgázolt egy embert a villamos (MTI Fotó: Mihádák Zoltán)

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, a szemle idejére a villamosvonal érintett szakaszát lezárták.

3189 esetet láttak el a mentők

Győrfi Pál közleménye szerint a mentők 3189 esetet láttak el szilveszterkor, ebből a fővárosi feladat 1107 volt. Budapesten és az ország nagyvárosaiban idén is az éjfél és a hajnali 4 óra közötti időszak volt különösen nehéz, a mentőegységek folyamatosan dolgoztak. A mentőket országszerte 15 pirotechnikai eszközzel összefüggő balesethez riasztották, általában kéz-, arc-, és szemsérülteket kellett ellátni. Példaként említette, hogy egy 20 év körüli férfi kezében robbant fel a petárda, ő roncsolt ujjsérüléseket szenvedett, máshol egy férfi arcába csapódó pirotechnikai eszköz súlyos szemsérülést okozott.

Közlekedési balesetek, verekedések, szén-monoxid-mérgezések és belgyógyászati rosszullétek mellett idén is csaknem 300 részeg, esetleg valamilyen drog hatása alatt álló embert kellett kórházba vinni, mintegy 15 százalékuk kiskorú volt – fejtette ki Győrfi Pál.

Mentőtámadás is történt

Golopencza Pál szolgálatvezető főorvos az M1 hírcsatornán hétfő reggel elmondta: mozgalmasan telt a mentők éjszakája, de a beállított plusz mentőautóknak köszönhetően folyamatos volt a feladatellátás, mindenhová időben odaértek.

A főorvos azt is elmondta: az új év első éjszakáján mentőtámadás is történt. Somogy megyében egy epilepsziás gyermekhez hívtak mentőt, s a helyszínen valamiért dulakodás alakult ki, a mentődolgozókat is megtámadták. A gyermeket végül rendőri kísérettel vitték be a kaposvári kórházba a mentők – tette hozzá Golopencza Pál.

(MTI nyomán)