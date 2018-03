Anyaország, Antimagyarizmus :: 2018. március 18. 13:54 ::

Szávay: Fidesz-megrendelésre készültek a külhoni magyarokat gyalázó "jobbikos" kommentek

Tavaly tavasszal neveztem egy bejegyzésemben bolsevik mocsoknak a Magyar Idők című „újságot”, azóta számtalanszor bizonyították, hogy rászolgáltak a Pravdával vagy a Szabad Néppel való összehasonlításra - írja közösségi oldalán Szávay István. Alább a folytatás.

Nincs ez másként ezen cikk kapcsán sem, amely természetesen hihetetlen sebességgel járta körbe a kormánypárti médiát és közösségi oldalakat: https://goo.gl/6b6MCB

Bizonyára sokan emlékeznek még erre az írásra, amely számomra az első perctől kezdve gyanús volt, és mára bizonyossá is vált, hogy nem alaptalanul gyanakodtunk. A csatolt kép mindennél világosabban szemlélteti, hogy milyen elképesztő és döbbenetes aljasságokra képes a Fidesz a Jobbik lejáratása érdekében. Ebben pedig a Fidelitas feltörekvő ifjai – köztük ifjú hölgyei – is szívesen segédkeznek. Például a 24 éves Gálfi Laura, az ELTE joghallgatója(!), aki egyébként a kormánypárt ifjúsági szervezete XII. kerületi csoportjában tevékenykedik, de szoros kapcsolatot ápol a Fidelitas több országos vezetőjével is. Ezek a fiatalok több hasonló projektben is részt vesznek, de beszéljünk most csak az „Akik hisznek egy erős Magyarországban!” nevű titkos Facebook-csoportról, amelynek tagjai olyan személyek, illetve kamuprofilok, akik a Fidesz kampányközpontjának Gálfi Laura közvetítésével kiadott utasításai alapján végeznek kommentelést. Így volt ez ebben az esetben is. Egy személy jellemzően több profilt is kezel.

Az ügy előzményét Vona Gábor marosvásárhelyi látogatása jelentette. Ennek során is szervezett provokáció történt, a téren gyalázkodó, felheccelt emberek egy részét ugyanis budapesti kérésre a helyi RMDSZ úgynevezett „utcafelelősei” szervezték be. A „keresztény, hitvalló” kormányzást folytató Fidesz aljas célja mindkét esetben ugyanaz volt: magyarnak a magyar ellen fordításával és gyűlöletet szításával lejáratni legfőbb kihívóját, a Jobbikot és annak elnökét, semmit sem törődve azzal, milyen károkat okoznak így a nemzet összetartástudatában. Egyrészről bemutatni, hogy milyen ellenszenv, sőt utálat fogadja a székelyek részéről a „hiteltelen” Vona Gábort, másrészt pedig ezen fogadtatás „jogosságát” erősíteni annak szemléltetésével, hogy a Jobbik hívei milyen alpári módon beszélnek és hogyan gyűlölködnek a külhoni magyarok ellen.

Március ötödike a megszokotthoz képest kevesebb munkát tartogatott a bizonyára igen aktív trolloknak, aznapra csak egy, de „nagyon fontos” feladatot kaptak: Gyurcsány Ferenc oldaláról vett minták alapján kellett határon túli magyarokat gyalázó kommenteket írniuk a „korábban kiosztott jobbikos csoportokba”. (Magyarán ezzel a módszerrel már ezt megelőzően, és vélhetően azóta is éltek már.) Gálfi Laura felhívását 9:48-kor tette közzé, és azt kérte, hogy a feladatott „este 6 óra előtt mindenképp teljesíteni kell”. És hogy miért volt ennyire fontos a határidő? Azért, hogy még aznap, másfél órával később, 19:37-kor a mocskolódó hozzászólások felvonultatásával megjelenhessen a magyaridok.hu oldalon a „Megtagadják a határon túliakat a jobbikosok” című cikk. Szerzője pedig nem túl meglepő módon az a Gabay Dorka volt, akinek korábbi munkássága nagy részét is a Jobbikot lejárató és rágalmazó írások megjelentetése adta.

A Magyar Idők cikkében közölt képernyőfotókon jól látszik, hogy a gyalázkodó kommentek röviddel egymás után születtek, köztük nem volt egyetlen ellentétes vélemény sem, ami szintén a szervezettség gyanúját támasztja alá. A neveket és fotókat kitakarták, nehogy kiderüljön, hogy vagy kamuprofilokról, vagy létező, de még véletlenül sem jobbikos személyekről van szó. Ezeket a cikk megjelenése után azonnal próbáltuk megkeresni, de már nem találtuk, az adminok pedig arról tájékoztattak, hogy nem ők törölték. A képernyőfotók elkészülte után vélhetően tehát maguk a szerzők tüntették el ezeket a gyalázkodásokat, hogy később ne lehessen őket visszakeresni, és így azok írói se legyenek beazonosíthatók. Ez már csak azért is valószínű, mert Gálfi Laura óvintézkedésként a kedvelések privátra állítását is kérte az aktivistáitól, hogy ezek alapján ne derülhessen ki, a székelyeket fenyegető, mocskosférgező és büdösrománozó hozzászólók valójában Fidesz-szimpatizánsok és nem jobbikosok. Ezek a vérbeli fideszesek tehát lelkiismeret-furdalás nélkül képesek ilyen mondatokat és jelzőket leírni, ha a Párt és a Vezért ezt várja el tőlük.

Munkatársainkat megkértem, hogy vizsgálják meg a jogi lépések lehetőségeit az ügy érintettjeivel szemben. A Magyar Idők dolga meglehetősen egyszerű, ha cáfolni kívánja a fentieket: hozzák nyilvánosságra az eredeti képernyőfotókat, hadd lássuk, kik voltak valójában ennek a gyalázatos ügynek a szereplői. Gálfi Laurát pedig arra biztatom, folytassa bátran félbehagyott tanulmányait, szervilizmusa és gátlástalansága alapján bizonyára kiváló, NER-kompatibilis jogász válik majd belőle. A rossz hírem számára azonban az, hogy április 8-a után az általa is gyomorforgató módon kiszolgált aljas és hazug rezsim meg fog bukni. A Jobbik pedig minden erejével azon lesz, hogy egy normális, békés, félelem nélküli országot építsen, és megpróbálja betemetni az egymás iránti gyűlölet árkait, amelyeket Orbán Viktor és a Fidesz többek között a fenti módszerekkel ásott ki - zárja sorait Szávay István.

A magyart magyar ellen fordító öntudatos kis ringyónak Facebook-oldalán keresztül lehet gratulálni, mely elérhető alábbi képére kattintva.