Nem tudhatjuk, hogy áprilisi zsidó tréfáról, a baloldaltól megszokott szerencsétlenkedésről, fura tiszteletadásról vagy még furább provokációról van szó, de olvasónk szerint annyi biztos, hogy valakik Újpesten a 2014-ben a választókörzetében ötödször is egyéni országgyűlési képviselői mandátumot nyerő, de még az évben elhunyt Kiss Péter akkori összbalos plakátját indították harcba a fideszes jelölt ellen.

Mint kiderült, az esetről már beszámolt a kormány szennylapjainak a sorát gyarapító, de nem nemesítő Pesti Srácok is. Április 2-i irományuk legalább annyira zavarba ejtő, mint a síron túli kampány. Füssy Angéla, a lakájmédia többi pártkatonájához hasonlóan "felkészült" cikkíró ugyanis 1990-es plakátként azonosította be a fentebb láthatót, nem zavartatva magát azáltal a tény által, hogy a DK, a PM és a Liberálisok logója is szerepel rajta. Még ha el is fogadjuk, hogy az ő képükön a logók nem látszanak jól, akkor is érthetetlen, hogy a 2014. július 29-én 55 évesen meghalt politikus öregedő képét hogyan volt képes 28 évesként beazonosítani. Vagy 38 évesként, mert nála az is nyitott kérdés maradt, hogy 1990 hány éve volt. A közönségük színvonalát mindenesetre telibetalálták: senkinek nem tűnt fel a hozzászólások között sem, hogy valami nagyon nem stimmel.