Határzár Ásotthalomnál (fotó: Balogh László / Reuters)

Természetesen hazugság az a Fidesz-propaganda, hogy a Jobbik lebontaná a kerítést, ha kormányra kerülne, de hazugság az is, ami válaszul ment a kampányban, hogy a kerítés épp a Jobbik javaslata volt (ilyen korabeli nyilatkozatot nem is tud linkelni senki). Ezt a választások előtt nem akartam feszegetni, ráadásul a Habony-média ki is forgatta volna megnyilatkozásomat. De most, a választások után a történelmi hűség kedvéért és mindnyájunk okulására leírom, még ha fájó is kimondani: ha Jobbik-kormány lett volna 2015-ben, az nem építette volna meg a határkerítést akkor, hiszen még ellenzékből sem merte felvetni, pedig ott köztudottan bátrabban lehet fogalmazni, sőt egy Jobbik-kormány talán túlzottan is bizonygatta volna, hogy semmilyen "szélsőséges", "kirekesztő" dolgot nem tesz. Az Alfahíren még az elmúlt napokban is jelent meg összefoglaló A fideszes sajtó 10 legnagyobb hazugsága a Jobbikról címmel, benne azzal a szintén valótlan állítással, hogy "maga a Jobbik javasolta korábban a határzár felépítését", ez volt az utolsó ok, amiért úgy éreztem, hogy tisztáznom kell ezt, önmagammal szemben is kritikusan, hiszen akkori elnökségi tagként én sem bizonyultam elegendőnek a kishitűség leküzdésére.