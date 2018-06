Anyaország :: 2018. június 14. 17:09 ::

Felmérés: a Jobbik szavazói a legkevésbé eltökéltek - és egyre kevesebben is vannak

Az áprilisi és májusi nyüzsgés után körülbelül félmillió ember vált közömbössé a politika vagy a pártok iránt a Závecz Research becslése szerint. A Fidesznek azonban továbbra sincs panaszra, az alacsony iskolázottságúak és a községekben élők kitartanak a kormánypárt mellett, a Jobbik viszont szavazókat vesztett - írja a HVG.

A Fidesz továbbra is maga mögött tudhatja a választókorú népesség harmadát, akárcsak a múlt hónapban. A Jobbik viszont támogatókat veszített: májusban 15 százalékon állt, most 13 százalék támogatja. Az MSZP-re a teljes népességen belül 6 százalék voksolna, a Párbeszédre 1 százalék – a múltkor együttesen 7 százalékuk volt. A DK tábora stabil, ezúttal is 4 százalékos. Az LMP-nek májusban 4, most 3 százaléknyi szavazót sikerült felsorakoztatnia. Májusban 30 százaléknak nem volt pártpreferenciája, most már 36 százaléknak nevezhető pártnélkülinek – derül ki a ZRI Závecz Research Intézet friss kutatásának eredményeiből.

A biztos pártválasztók körében a Fidesz-KDNP 55 százalékot kapna. A második helyen lévő Jobbiknak kevesebb, mint harmadennyi elkötelezett szavazója van, ők 17 százalékot kapnának. Az MSZP 9, a DK 6 százalékos, míg az LMP 5 százalékra számíthatna ebben a körben. A bejutási küszöbérték alatt, de említésre érdemes tábora három pártnak van még: a Kétfarkú Kutyapárt 3, a Momentum és Párbeszéd 2-2 százalékos.

A Závecz Research elemzése szerint az áprilisban és májusban választói aktivitás után az elmúlt egy hónapban a szavazópolgárok 6 százaléka, nagyjából félmillió ember vonult passzivitásba vagy vált érdektelenné a pártok iránt.

Különösen a diplomások és a budapestiek fordultak el a politikától az elmúlt hetekben, közülük is az ellenzéki szavazók, mivel szavazataik nem voltak elegendők a Fidesz kétharmadának megakadályozásához, illetve az ellenzéki együttműködéssel is elégedetlenek voltak.

A távolságtartás a baloldali, liberális pártoknál inkább a kötődés lazulását jelenti, a Jobbik esetében szavazóvesztést is – tették hozzá.

A kormánypárt sikeres választási szereplésében kulcsszerepet betöltő alacsony iskolázottságúak és községekben élők viszont továbbra is kitartanak április 8-i szavazatuk mellett. A Fidesz-tábor aktivitási szintje egyébként kiemelkedik a sorból, 78 százalékuk egy most vasárnapi választásra is elmenne.

Az ellenzéki pártok közül a DK-sok a legelszántabbak, 72 százalékuk mutat erőteljes részvételi hajlandóságot. Az MSZP hívei körében is maradt még lendület, 67 százalékuk elmenne voksolni.

Hasonló aktivitási szintet regisztráltak a kutatás készítői az LMP-seknél, 65 százalékuk szavazna. A Jobbik tábora kevésbé eltökélt, közülük 59 százalék jelezte, hogy most is ott lenne a választáson.

Június első felében ezer felnőtt megkérdezésével készítették a felmérést.