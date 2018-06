Anyaország :: 2018. június 15. 10:26 ::

Négyezer tagja sincs már a Jobbiknak - regionális igazgatói közlemény

Miközben a Jobbik politikusai hol 15, hol 20 ezer Jobbik-tagról beszélnek, a párt regionális igazgatójaként el kell áruljam, hogy már négyezer tagja sincs a Jobbiknak, s ezt a kongresszusi számok is alátámasztják: jóindulattal számolva is csak 3975 tagot takar a küldöttek száma - írja közleményében Szőcs Norbert, a Jobbik regionális igazgatója. Alább a folytatás.



401 alapszervezet élt a jelölési jogával, és 556 küldött jelent meg a legutóbbi kongresszuson, ami a két évvel korábbihoz képest visszaesést mutat a csalódások okozta lemorzsolódások miatt (ráadásul az igazi kilépési hullám csak most kezdődött), pedig most egy sokkal izgalmasabb küldöttgyűlés volt, amire szinte minden működőnek tekinthető szervezet küldött résztvevőt. Az Alapszabály szerint "A Kongresszusba minden alapszervezet a küldöttválasztó taggyűlésén minden megkezdett 10 fő után, egy újabb küldöttet választhatnak." Tehát egy 3 fős alapszervezet is egyet, egy 11 fős már kettőt. A 155-ös küldötti többlettel úgy számolhatunk, hogy ennyi szervezet volt tíz fő felett. Illetve mivel az Alapszabályunk 101. §-a szerint a Kongresszuson szavazati joggal részt vesznek az Országos Elnökség tagjai és a gazdasági igazgató, ezt a 9 küldöttet leszámítva 146-os többlet marad. Ezeknél átlagosan 15 fővel számolva 2190 tag lehet, míg a maradék 255 szervezetnél átlagosan és jóindulattal 7 fővel számolva papíron is csak 1785, azaz összesen 3975 tag van. De ha egyszerűbben számolunk, s az 547 szervezeti küldött mindegyike mögött átlagosan csak 5 embert veszünk (a minden megkezdett tíz tag utáni egy küldött logikája alapján), akkor pusztán 2735 tagot kapunk.



Kipukkadt a lufi

Ráadásul ők is csak papíron tagok, nagyon sokan a Jobbikban való csalódás miatt már az elmúlt években lemorzsolódtak, vagy nyugatra vándoroltak megélhetési okokból. A regionális igazgatóknak a pártigazgató által vezetett munkaértekezleteiről azt is pontosan tudom, hogy maga a párthivatalunk sem számol több taggal, azt meg minden képviselőjelöltünk tapasztalhatta, hogy a kampányban választókerületenként is ennek megfelelő számú aktív tagunk volt.

A kongresszusra való jelölések során ráadásul történtek visszaélések, jogtalanul delegált pluszküldöttek elfogadása is. Pl. Vona Gábor alapszervezete, a gyöngyösi is úgy delegált 3 küldöttet, hogy valójában csak 19 a taglétszámuk, még a jegyzőkönyvükbe is 19 fő került bele (mint nem teljesen jelen lévő össztaglétszám), így csak 2 küldöttre lett volna jogosult a Sneider Tamást támogató alapszervezet.

