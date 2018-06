Anyaország :: 2018. június 8. 17:23 ::

Kilépési hullám indult a Jobbikban - regionális igazgató, polgármester, kabinetalelnök is a pártot vállalni nem tudók között

A következő hetekben kiderül, hogy megérte-e a Vona-jelöltek pártvezetésének sajátos körülmények között lezajlott tisztújítása utáni bosszúhadjárata. Kilépések várhatók a Jobbikból, és nem meglepő módon Toroczkai kizárása után a sort a frakcióból száműzött Dúró Dóra kezdte meg.



Az országgyűlés képviselő és egykori Jobbik-szóvivő Facebook-bejegyzésében a következőket írja:

Véget ér egy korszak, lezárul egy hosszú időszak: sok bajtársammal együtt kilépek a Jobbikból, mert nincs hova hátráljunk, s vétkesek közt cinkos, aki néma. A Jobbik Alapító Nyilatkozatához hűen is úgy érezzük, erkölcsileg most már a kilépés a helyes döntés. Életem első szervezete volt, amelyben 13 évet töltöttem, barátokra leltem, szerelmet találtam, majd a néppártosodásnak nevezett folyamat során, a párt lelkének elvétele miatt ez az egykor bajtársias közösség darabjaira hullik. Hiába tettem meg minden tőlem telhetőt a békéért és az egyben maradásért, nem sikerült, mert sok vezetőnknek sajnos a belső tisztogatás volt a fontosabb. Könnybe lábadt szemmel, összeszoruló torokkal, nehéz szívvel búcsúzom tehát innen, megköszönve ugyanakkor minden szép élményt, amit ennek a közösségnek a részeként éltem át. Keserűségemet csupán az oldja, hogy emelt fővel, tiszta lelkiismerettel és egy erős közösséggel együtt tekinthetek a jövőbe, ami bizakodással tölt el. Június 23-án Ásotthalmon zászlót bontunk Pongrátz Andrással. Csak a nemzet!

(A jövőben a durodora@gmail.com címen vagyok elérhető.)

A héten már korábban is akadt csalódott távozó a Jobbikból. A párt Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlésben és Győrújbarát képviselőtestületében helyett kapó képviselője, Szmik Lajos szerdai hatállyal jelentette ki közösségi oldalán, hogy "egy régebb óta húzódó összeférhetetlenség" és a "Jobbikon belül egy ideje megváltozott nézetek" miatt függetlenként folytatja. A megyei közgyűlésben így háromfősre olvad a "nemzeti néppárt" frakciója.

Frissítés: Novák: „Vagyok, aki voltam, és leszek, aki vagyok”

Megindult a hullám

Kilépett a pártból Dorogi György, a Jobbik Dublini Baráti Kör szervezője és a teljes Baráti Kör, mely így meg is szűnt. Hasonlóan járt el - még a május végén - Walter Pál Péter, a Jobbik Zürichi Baráti Kör szervezője, és vele tartott a szervezet többsége is. Ugyanakkor távozott a pártból Szabó Ákos, a Jobbik Nagykátai alapszervezetének elnöke.

Szőcs Norbert Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megye eddigi regionális igazgatója pedig a következőképp indokolja ma a Facebook-oldalán, hogy miért nem tudja folytatni a Jobbikban: "Tekintettel a mai vállalhatatlan etikai döntésetekre, és a Dóri elleni aljas támadásra közlöm veletek, ennyi volt."

A kilépők sorra egyre csak bővül, a továbbiakban is frissíteni fogjuk cikkünket. Persze Sneiderék megmondták, hogy lemorzsolódás mindig van, és ugyanannyian vagy többen be is lépnek a pártba, mint távoznak. Reméljük, Heller Ágnes és az összes elvtársa mind jelentkezik, szükség lesz rájuk. Addig is, amíg megindul a belpestiek rohama a Jobbik toborzóihoz folytassuk a kilépők idézését, ezúttal kabinetalelnökkel és megyei szóvivővel. Cikkünk a továbbiakban is frissülni fog.

"A mai napon a Lepsényi Jobbik szervezet megszüntetésre került. A tagság egyénileg fog lemondani. Magam a mai napon lemondtam elnöki megbizatásomról! Továbbiakban a Mi Magunk tagjai között folytatom a munkát!" - írja Gieber Lajos az egykori Lepsényi Jobbik Facebook-oldalán