A Jobbik egyre több települési és megyei önkormányzati képviselője lép ki a pártból, illetve a sort a polgármesterek kezdték: Toroczkai László (Ásotthalom) kizárását követően Ferenczi Gábor (Devecser), Dócs Dávid (Cserháthaláp), Hiér Judit (Kup), Csicsai László Viktor (Kereki), Szél Csaba (Nagytőke) szakít településvezetőként a párttal, és ott lesz a 23-ai zászlóbontón Vajda Norbert, Végegyháza polgármestere is, illetve még többen fontolgatják csatlakozásukat.

A megyei közgyűlésekben is elindult a kilépési hullám: Árgyelán János (Fejér, frakcióvezető), Havasiné Molnár Erzsébet (Nógrád), Orbán Imre (Veszprém), Pasztorniczky István (Borsod-Abaúj-Zemplén), Sebestyén Éva (Fejér), Szmik Lajos (Győr-Moson-Sopron) és Szőcs Norbert (Baranya) megyei közgyűlési képviselő kilépéséről van eddig tudomásunk, de nem mindenki veri nagydobra döntését.

A települési önkormányzati képviselők közül eddig tudomást szereztünk Brezsnyánszki Zoltán (Kisláng), Csákány Annamária (Kapuvár), Dobrocsi Lénárd (Balassagyarmat), Erdei Béla (Legénd), Ferencz Gergő (Kapuvár), Gombkötő János (Karancskeszi), Juhász Szilárd (Lőrinci), Molnár András Kadocsa (Tüskevár), Pajor Tibor (Újpest), Pál Béla (Budakalász), Papp Norbert (Felsőpakony), Pasztorniczky István (Sátoraljaújhely), Pintér Attila (Józsefváros), Sebestyén Éva (Cece), Szmik Lajos (Győrújbarát) és Tóth Tibor (Kisláng) Jobbikból való kilépéséről, de sokan most készítik elő döntésüket, egyeztetik más jobbikosokkal, hogy együtt lépjenek, vagy épp megvárják vele az ásotthalmi zászlóbontást, s utána jelentik be.

Információink szerint az elmúlt két évben is már több tucatnyi önkormányzati képviselő távolodott el a párttól, pontosabban távolodott el a párt tőlük. Többségük nem jelentette be nyilvánosan, a csalódottság legtöbbször inaktivitást okozott az alapszervezeteknél csakúgy, mint a képviselőknél, legalábbis az országos politika viszonylatában.

A pártból kilépett Szmik Lajos Győr-Moson-Sopron megyei alelnök (mellesleg a megyei közgyűlés tagja és Győrújbarát egyéni körzetben nyert képviselője is) szerint még csak azt sem lehet mondani, hogy a radikálisok kiszorítása, háttérbe szorítása történt volna, mert ő például soha nem tartozott a kifejezetten radikális vonalhoz. „Ahogy én látom, ami történik most, az a kifizetőhelyek átvétele” – fogalmazott a PS-nek. Két éve, a pártelnöki vétójog kapcsán kialakult vita volt az első jel, hogy valami nagyon nincs rendben. Azt mondta, már körülbelül másfél éve érik benne a gondolat, hogy a Jobbik nem az a párt, amelyikhez csatlakozott. De nem akarta befolyásolni a Jobbik választási eredményét, ezért várt. Az i-re a pontot az tette fel a Győr megyei politikusnál, ahogy Dúró Dórát megbüntették csak azért , mert a tisztújítási kampányban nem a preferált elnökjelölt mellé állt. Szmik arra még nem kapott felkérést, hogy a mandátumát adja vissza, de azt nem is lenne hajlandó megtenni. „A választáson elért eredményem a lakosság belém vetett bizalma miatt alakult ki. Velük sem tehetném meg, hogy visszaadjam a mandátumom” – jegyezte meg. Hogy csatlakozik-e Toroczkai László táborához, azt még nem döntötte el: először meghallgatja Toroczkaiék elképzeléseit 23-án Ásotthalmon. Addig is függetlenként folytatja a politikai munkát, korábbi elveinek, meggyőződésének megfelelően.