Anyaország, Videók :: 2018. június 21. 22:20 ::

Gyöngyösi kinyögte: bizony elköltötték az ÁSZ-büntetés befizetésére küldött adományokat

Korábban, még márciusban Volner János közölte, hogy mindenképpen az ÁSZ-büntetésre költik majd a gyűjtésből befolyt összeget, ha azt a jogorvoslati eljárás lezárulta előtt be kellene fizetniük. Novák Előd azonban nemrég közölte, hogy elköltötték az összegyűjtött pénzt - írja az atv.hu.

Mint ismert, december elején derült ki, hogy az Állami Számvevőszék összesen több mint 660 milliós büntetés befizetését várja a Jobbiktól. A párt egyből gyűjtést indított, melyből több mint 100 millió forint folyt be. Gyöngyösi Márton az ATV-ben csütörtök este azt mondta, a párt pillanatnyilag olyan helyzetben van, mint a templom egere. Hozzátette: előfordulhat, hogy felfüggesztik a Jobbik állami támogatását, ami gyakorlatilag a csőd kategóriáját jelenti. Rónai Egon kérdésére, hogy nem pont erre gyűjtöttek-e össze több mint százmilliót az emberektől, a frakcióvezető azt mondta: kampányidőszakon vannak túl, ami elég költséges volt.

A műsorvezető ismételt kérdésére, hogy ezek szerint elköltötték a bírságra gyűjtött pénzt, Gyöngyösi azt mondta: kampány közepén voltak, és "választási győzelemre készültek", így nem csak a bírság miatt gyűjtöttek, hanem "a kormányváltás lehetőségéért is", amiben benne lett volna, hogy az Állami Számvevőszéket is átalakíthatják, hogy ne úgy működjön, mint most. "Minden eszközt erre fordítottunk" - jelentette ki Gyöngyösi Márton, aki szerint "összetett dolog volt" ez az adakozás, mert sok ember szerinte a Jobbiknak adta a pénzt, hogy a kampányukat támogassák. (Mi is biztosak vagyunk abban, hogy azért küldték az adományokat, hogy Simicska zsebébe vándoroljanak plakáthelyekért cserébe... - a szerk.)

Végül a frakcióvezető hozzátette: akik kizárólag arra adták a pénzt, hogy abból az ÁSZ-bírságot kifizessék, azoknak vissza fogja a Jobbik fizetni.

Az ugyanakkor kérdéses, hogy miből, mert a frakcióvezető azt is elmondta, hogy július elejével várják az állami támogatás negyedéves részletét, amit, ha nem kapnak meg, nem fognak tudni fizetni - foglalja össze a beszélgetést az ATV honlapja.