Anyaország :: 2018. július 12. 09:37 ::

Háromgyerekes családsegítőt szúrt le egy volt rendőr Inárcson

A reggeli órákban a Pest megyei Inárcs egyik hivatalának dolgozóját ügyintézés során egy férfi késsel megsebesítette. A nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök megkezdték az adatgyűjtést és a helyszínelést, valamint elfogták azt a 61 éves helyi lakost, aki a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. A férfi elszámoltatása folyamatban van - közölték a Police.hu-n.

A Blikk információi szerint a férfi berontott az épületbe, tombolt, azt kiabálta, hogy az ő ügyével senki nem foglalkozik., közben kést tartott a kezében.

A magából kikelt támadó a késsel rárontott a helyiségben tartózkodó ügyintéző nőre, akit nyakon szúrt. A nő olyan súlyosan megsérült, hogy nem lehetett megmenteni az életét.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a férfi milyen ügy miatt volt annyira dühös a családsegítőre, hogy az gyilkosságra sarkallta - írja a bulvárlap.

Frissítés: rengeteg banki hitel

A Blikk újabb információkat tudott meg a helyszínen: a férfi pénzügyi problémái miatt el akarták árverezni az otthonát. A helyiek azt mondják, rengeteg banki hitele volt.

De, hogy kerül a képbe a családsegítő?

Az idősödő férfinak, Attilának három nagyobb gyermeke mellett van egy súlyos beteg kislánya. A férfit az boríthatta ki, hogy vele együtt a beteg gyermek is az utcára kerülhet.

A történtek mindenkit sokkoltak Inárcson. Senki nem feltételezte, hogy a férfi gyilkolni fog.

Áldozata, a családsegítő munkatársa után három gyermek maradt árván.

2. frissítés: segített a gyámügyes, mégis leszúrta

A Bors értesülései szerint a hivatalba a 61 éves Cs. Attila sétált be. A férfinak hiteltartozásai voltak, ami miatt már a házát is árverezték. Emellett az is fenyegette, hogy gyerekeit elveszíti, ezért úgy érezte, összeomlik az élete. Cs. Attila az elmúlt években biztonsági őrként kereste kenyerét, négy gyermek édesapja volt. A házat, amiben élt, csak néhány éve építették fel a településen.

Cs. Attila egyik ismerőse a lapnak azt mondta, a férfi igen lobbanékony természetû volt.

– Körülbelül két éve költöztek az utcába, a gyermekek közül a legkisebb sajnos kerekesszékbe kényszerült. Attila soha nem viselte jól, ha nem úgy mentek a dolgok, ahogyan eltervezte. Pedig a gyámügyes Andrea, akit végül leszúrt, többször próbált a családnak segíteni. De V. Andrea végül nem tudott segíteni.

Andrea maga is három gyermek édesanyja, akiket egy darabig egyedül nevelt, de két éve megtalálta a boldogságot. Akkor kötött házasságot mostani párjával. A településen mindenki szerette. Folyamatosan képezte magát, hogy minél több családon tudjon segíteni.

– Édesanyám önzetlen volt, és önzetlenségre nevelt minket is. Nemcsak értünk küzdött, hanem a világért. Másokért áldozta fel az idejét és az erejét – emlékezett meg Andreáról a legnagyobb lánya a Facebookon.

Andreának egyáltalán nem volt könnyű a munkája. Sok vitás esettel volt dolga, de ezeket is próbálta legjobb tudása szerint megoldani.

– Édesanyám félt, mert bántották verbálisan. És így is bement dolgozni, szeretettel és türelemmel, rendíthetetlen hittel, hogy egy jobb dolgot vihet ma végbe – folytatta lánya.

Rendőr volt



– Attila régen rendőrként dolgozott, aztán a feleségével külföldre mentek – árulta el egy neve elhallgatását kérő utcabeli a Blikknek.

– Két éve jöttek vissza. Az asszonynak az előző kapcsolatából volt már egy gyereke, Attilától pedig három. A legkisebb, egy kislány, csak tolókocsival tud közlekedni. Nagyon szeretik és óvják. Az utóbbi időben Attilán látszott, hogy nagyon ideges. Úgy tudom, egy hipermarketben dolgozott biztonsági őrként. Fizetése azonban nem fedezte a kiadásaikat, plusz még a korábban felhalmozott adósságokat. Az is nyílt titok volt, hogy a házukat árverezik.

– Az az érzésünk, hogy Attila előre eltervezte, ha a hivatalban Andika nem kedvező választ ad neki, végez vele. Máskülönben minek ment volna oda késsel? – tanakodott egy másik lakó.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy Cs. Attila nem hirtelen felindulásból, hanem előre kitervelten követte el a gyilkosságot, nem kizárt, hogy életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtja a bíróság.