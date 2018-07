Anyaország, Videók :: 2018. július 27. 14:40 ::

Vona: "aki elpártolt, annak örülünk, hogy elpártolt"

A Pesti Srácok stábja ellátogatott Keszthelyre, ahol Vona Gábor tartott előadást a Jobbik ifitagozatának nyári táborában. Többek között arra voltak kíváncsiak, mikor láthatják viszont az elcukisodott néppárt élén, illetve visszatér-e egyáltalán a politikai közéletbe, valamint természetesen arra, hogy mennyire érzi felelősnek magát a Jobbik mélyrepülésében.



Fotó: Hutter Marianna / Azonnali

"Vona Gábor láthatólag jobban örült a mikrofonnak és a kérdéseknek, mint a kísérői, akik meglepően szelíden ugyan, de megpróbáltak egykori pártelnökük és a mikrofon közé siklani. Ebből a mikrofonéhségből akár arra is következtethetünk, hogy nem sokáig kell már nélkülöznünk őt" - írják.

Alább a videó, melyben a korábbi pártelnök azt mondja, örül a kilépéseknek:

Nem ismeri be az elvtelen politizálás bukását



Az Azonnali.hu bejutott a rendezvényre, ahol a Jobbik volt elnöke megtörte bő három hónapos hallgatását. Vona azt már a nagyjából másfél órás beszélgetés legelején leszögezte, hogy saját jövőjéről nem akar beszélni, mert – mint mondta – ennek még nincs itt az ideje.

Azonban, úgy tűnik, az önkritikának sem: Vona ugyanis nem gondolja, hogy a Jobbik politikája vagy stratégiája szenvedett vereséget április 8-án: úgy vélte, hogy a "logisztikai egyenlőtlenség" volt a Fidesz győzelmének oka. Lehetett tudni, hogy az erő a kormány oldalán állt, de ő azért reménykedett, a reménysugárban benne volt a hódmezővásárhelyi választás, ahol Márki-Zay Péter ellenzéki jelöltként polgármesterré tudott válni Lázár János városában. "Vásárhelyről úgy érezték sokan, hogy az első nagy csata, ami a háború győzelmét fogja elhozni, de sokkal inkább a Fideszt mozgósította" – mondta.

"El kell ismerni, hogy Orbán Viktor jobban ismeri a társadalmat, mint mi. Mi idealizáltuk" – jelentette ki. Azzal érzékeltette ezt, hogy ha egy hadvezér illúziókat táplál a saját hadseregével szemben, az vereséghez vezet. (Ennek ellenére rendszeresen, négyévente tényként jelentette be, hogy ő most aztán egészen biztosan megnyeri a választást - a szerk.)

Nagyon tiszta a lelkiismerete, és jól érzi magát

Egyébként – mint mondta – nagyon tiszta a lelkiismerete. Büszke arra, hogy azok után, amin át kellett hogy menjen, emberileg, mentálisan és fizikálisan is jól érzi magát.

Azt nem tudta megmondani, hogy a jelenlegi rendszer még felívelőben van-e. Megfogalmazása szerint simán el tudja képzelni, hogy a kormány két nap múlva megbukik, ahogyan azt is, hogy még tíz évig marad. Csak abban biztos, hogy a bukás kódolt, ráadásul drámai bukás lesz, nem pedig egy lassú leépülés.

"Nem vagyok benne biztos, hogy ez a rendszer egy választáson fog megbukni" – mondta, hozzátéve, hogy szerinte leginkább külföldi folyamatoktól függ ez a kérdés. (Ennyire bízik tehát már a saját pártja sikerében, hogy külföldi folyamatoktól várja a kormánybuktatást... - a szerk.)

Úgy tesz, mintha nem is ismerné a Mi Hazánk nevét



Habár a választások után a Jobbik igen komoly válság jeleit mutatta a Toroczkai László, Dúró Dóra és Novák Előd kilépése, illetve kizárása kapcsán kialakult helyzetben, Vona Gábor érdemben nem kívánt erről beszélni. Sőt, egyszer még azt is megjegyezte, hogy gondolkoznia kellett a nevükön (Mi Hazánk), mert nem jutott eszébe. Szerinte "minden a Fidesz tervei szerint történik náluk".

"A Fidesznek és Orbán Viktornak annyira szüksége van rájuk, mint egy falat kenyérre" – állt elő az immár klasszikussá vált jobbikos váddal.

Sajnálja Bernikét

Emlékezetes, hogy Vona Gábor a kampányban többször is hangsúlyozta, hogy a balliberális LMP-vel és a Momentummal szeretne koalícióra lépni. Ezen a képen ezúttal már valamennyit árnyalt. Az LMP-vel szerinte még mindig van dolga a Jobbiknak, mert továbbra is nagyon tiszteli a pártot, bár azt is leszögezte, hogy rendkívül nehéz helyzetben vannak.

"Rettentően elkeserített, ami az etikai bizottsággal és Bernadettel történt" – mondta.

A Momentum kapcsán ugyanakkor már úgy vélte, hogy talán még ők maguk sincsenek tisztában saját magukkal. Benne van az is szerinte, hogy madártávlatból valóban csak egy apró momentumnak fog tűnni az egész történet.

A baloldalra sok szót nem akart fecsérelni. Az MSZP-t azzal intézte el, hogy a szocialista párt a NER-nek, vagyis a Nemzeti Együttműködésének Rendszerének része, jelenléte pedig inkább akadályt jelent. A Demokratikus Koalícióra még ennyi időt sem szánt, a párt ugyanis egyet jelent Gyurcsány Ferenccel, rá pedig szerinte egy mondatot sem kell áldozni.

A Jobbikról is beszélt, az egyre inkább elterjedt személyközpontúság miatt szerinte a pártnak azzal kell megbirkóznia, hogy mi van Vona Gábor után. Lényegében meg kell találnia a saját jelenlegi pozícióját, mint a legerősebb ellenzéki párt – vélte.

