Csanádi Gábor, a Jobbik Pest megyei frakciójának nemrég kilépett vezetője, immár független képviselő elárulta: a pártközpont tavasszal nemcsak az ÁSZ-bírságra érkezett adományokat költötte el a kampányra, hanem a megyék és alapszervezetek félretett saját pénzét is szó nélkül lenyúlták Vonáék, így az önkormányzati választásokra évek alatt felhalmozott milliókkal nem tudnak számolni. "Pontosan tudom, hogy csak Pest megyében a megyei számlánkról hétmillió forintot vont el a központ, amit az utolsó fillérig el is költöttek" - tájékoztat a közpénzek felhasználásának jobbikos módjáról a tiltakozásul lemondott frakcióvezető.

Pénz nélkül és egyre kevesebb taggal tekintenek a megmaradt jobbikosok a helyhatósági választások felé, méghozzá olyan kevesen vannak már, hogy egy átlagos városban annyi tagjuk sincs, mint ahány választókerület, ezért is gondolkozik a Jobbik az LMP-vel és a Momentummal egy szivárványkoalíciós indulásban. A Pest megyei közgyűlésben konkrétan megfeleződött a frakció, melynek volt vezetője most Facebook-oldalán írja:

Csanádi Gábor elárulja:

Szerinte a helyi pénzek lenyúlása

olyan igazságtalanság, amit minden, a Jobbikban még maradt tisztességes harcostársamnak, továbbá a Jobbik megmaradt választóinak is tudniuk kell. Sokan kiléptünk a pártból Pest megyében is. A rengeteg pénzt közösen gyűjtöttük össze a következő helyhatósági választásokra. Azt most senki sem tudja garantálni, hogy visszakapja-e a mostani megyei választmány azt a hétmillió forintot valaha. Az meg végképp vérlázító, hogy a kampány során egyik percről a másikra emeltek le úgy milliós tételeket a választókerületek számlájáról, hogy senkit sem értesítettek róla, és a mai napig is csak akkor adják azt a semmivel sem alátámasztott választ, hogy majd visszaadjuk, ha valaki külön kérdezi.