Anyaország :: 2018. október 19. 08:45 ::

Újabb kilépési hullám indult az erkölcsileg vállalhatatlan Jobbikban

A Jobbik volt országgyűlési képviselőjelöltje, jelenleg is választókerületi és alapszervezeti elnöke is kilép a pártból, miután "olyan emberek távoztak (önszántukból vagy éppen kizárás után) a Jobbikból, akikkel éveken át egy célért, egy zászló alatt harcoltunk." Magyar Péter azt is elárulta: "Sajnos a maradék jobbikos szervezetek sem kívánják tovább folytatni a munkát, de erről már nem tisztem beszámolni, ezt majd megteszik ők maguk."



Magyar Péter: "A maradék jobbikos szervezetek sem kívánják tovább folytatni a munkát"

Magyar Péter "Búcsú" című, közösségi oldalán megosztott írása alább olvasható

Szomorú, fájdalmas, de szükséges döntést hoztam meg ma (vasárnap esti bejegyzés - a szerk.). Nem kívánok a jövőben szerepet vállalni sem a helyi közéletben, sem úgy általában a politikában. A mai nappal a Jobbik választókerületi elnöki, illetve az Ócsai alapszervezet elnöki posztjáról is lemondok. Még mielőtt bárki tovább gondolná a folyamatot, gyorsan tisztázzuk, sem más pártba nem lépek be, sem független jelöltként nem szándékozom indulni a jövő évi önkormányzati választáson.

Nem szeretnék a miértekről beszélni, nem is szükséges szerintem. Akik ismernek, tudják, hogy az elmúlt években mi mindent tettem a Jobbikért, azért a közösségért, amelyben őszintén láttam országunk felemelkedésének reményét, lehetőségét. Rengeteg időt, energiát és nem kevés pénzt áldoztam ez idő alatt arra, amiben hittem. Elfáradtam.

Sajnos a politikai helyzet ma Magyarországon elkeserítő. Nem látok a közeljövőben esélyt arra, hogy a jelenlegi kormánypártot parlamentáris keretek között bárki is leváltsa (meg hát persze az sem mindegy, hogy ki). Ráadásként olyan emberek távoztak (önszántukból vagy éppen kizárás után) a Jobbikból, akikkel éveken át egy célért, egy zászló alatt harcoltunk.

Köszönöm annak a több ezer embernek a támogatását, bizalmát, akik a hosszú évek alatt bármilyen formában is segítettek! Nem szeretném, hogy úgy érezzék, cserbenhagyom őket, remélem, megértik a döntésemet.

A választókerületem még működő szervezeteinek vezetőivel konzultáltam, ők tudták meg először, hiszen ők a bajtársaim. Együtt küzdöttünk éveken át és bár a Jobbik révén ismertük meg egymást, nem a Jobbik köt össze minket. Nekik külön köszönöm az eddigi áldozatos munkájukat és köszönöm, hogy a barátaimnak tekinthetem őket, ez a jövőben sem fog változni.

Sajnos a maradék jobbikos szervezetek sem kívánják tovább folytatni a munkát, de erről már nem tisztem beszámolni, ezt majd megteszik ők maguk. Én erre őket nem biztattam, nem kértem, hiszen nem is áll érdekemben.

Azoknak a bajtársaimnak, akik a jövőben is szerepet vállalnak a Jobbikban vagy bármely más politikai pártban, sok sikert, erőt és kitartást kívánok! Bármikor megkereshetnek, szívesen állok a rendelkezésükre, de csak szerepvállalás nélkül.

Szebb jövőt!

BÚCSÚ Szomorú, fájdalmas, de szükséges döntést hoztam meg ma. Nem kívánok a jövőben szerepet vállalni sem a helyi... Közzétette: Magyar Péter – 2018. október 7., vasárnap

A szekszárdi alapszervezet teljes egyetértésben feloszlatta önmagát

A Jobbik szekszárdi alapszervezetének feloszlatását kezdeményezi Szabó Gábor pártigazgató, de a közösség már múlt szerdán feloszlatta saját magát, méghozzá a jelen lévő tagok egyöntetű döntése alapján. Az erről készült jegyzőkönyvet a Jobbik vezetése is megkapta.



Szabó Balázst lehallgatta volt pártja vezetősége (bővebben a kapcsolódók között)

– Döntésünket még azelőtt hoztuk meg, hogy Volner Jánost kizárták a Jobbikból, de az alelnök eltávolítása után mindenképpen kiléptünk volna – nyilatkozta Szabó Balázs szekszárdi szervezeti elnök és önkormányzati képviselő, erről bővebben itt írtunk

(Kuruc.info)

Frissítés: "Lajos által csomagolt rántott hús volt Szaszi nejlonzacskójában"

A "koalíciós partner" LMP korrupciós ügyeiről tilos volt beszélni, a Jobbik IT pedig mára besúgóhálózatként működik - többek között ez is kiderül a Jobbik volt szekszárdi alapszervezeti tagjainak alábbi közleményéből, mely Szabó Balázs közösségi oldalán jelent meg.

Tisztelt választópolgárok, tisztelt nemzeti érzelmű harcostársaink!

A szekszárdi Jobbik-alapszervezet megszűnt, a tagok 2018. október 3-i egybehangzó döntése alapján. A jegyzőkönyvek postai úton vannak a Jobbik elnöksége felé. E dátum után felesleges bárkinek is megszüntetni az alapszervezetünket, főleg nemlétező elnökségi döntésre hivatkozva. Döntésünk okairól bővebben szeretnénk tájékoztatni mindenkit, a következő napokban ez meg is fog történni. Addig fő mondatokban ezek az okok:

1. A 2018-as parlamenti választások kampányában, a szintén szekszárdi indulású Hadházy Ákos korrupciógyanús ügyeivel találkoztunk, amely ügyek felgöngyölítését Vona Gábor pártelnök és Szabó Gábor pártigazgató személyesen állított le, mondván sérti a Jobbik koalíciós partnerét, az LMP-t. Számunkra a tiszta kezek politikája nem ezt jelenti.

2. Egy véletlen folytán kiderült, hogy a Jobbik IT egy spiclit léptetett be az alapszervezetünkbe, akinek feladata az alapszervezeti tagokról és munkájukról, sőt, magánéletükről szóló jelentések írása volt. Ahogy hallani, a Jobbik IT tagjai minden választókerületben ezen feladattal voltak megbízva, azaz kvázi, egy besúgóhálózatként működtek. A hozzánk került sms- és e-mail-forgalom alapján Farkas Gergely Jobbik IT-elnök kapta a jelentéseket. Számunkra a nemzeti gondolkodású, érzelmű közösség nem egy besúgóhálózatot jelent.

3. Láttunk egy mocskos elnökválasztást, ahol a párt ágyúi a párt pénzéből a párt egyes vezetőit lőtték. Most mi leszünk a céltáblák, az "ismeretlenek" által feltört e-mail-fiókok között a mieink is ott lehetnek, amiből majd a párt ágyúi kapnak muníciót.

4. Most vált biztossá, hogy "Lajos által csomagolt rántott hús volt Szaszi nejlonzacskójában".

Négy olyan ok, amiért nem kívánunk a Jobbik nevű bűnszervezethez/bizniszpárthoz tartozni.

2. frissítés: Tolcsva alpolgármestere is kilépett, a szervezet megszűnt

Megszűnt a Jobbik tolcsvai szervezete, miután két tagja kilépett a pártból.

Egyikük, Pogácsás László alpolgármester, a Mi Hazánk Mozgalomhoz csatlakozva képviseli a továbbiakban a nemzeti-jobboldali választókat az önkormányzatban ugyanúgy alpolgármesterként - értesült szerkesztőségünk.

3. frissítés: A Volner-levél miatt megbüntetett regionális igazgató számára is vállalhatatlan a Jobbik

Jámbor Márk, a Jobbik eddigi Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlési és mezőkövesdi önkormányzati képviselője, párttisztségeitől nemrég megfosztott volt regionális igazgatója írja közösségi oldalán:

Lezárult egy korszak!

Ma (csütörtök este - a szerk.) kiléptem a Jobbikból és független képviselőként folytatom tevékenységemet. Az utóbbi időszak botrányos és vállalhatatlan folyamataival a Jobbik és az én útjaim elválnak.



Továbbra is olyan közéletben hiszek, ahol az elvégzett munka, és nem a kiosztott csomagok hozzák a sikert, legyen ez önkormányzati vagy országgyűlési választás. Meggyőződésem, hogy csak ez jelentheti a közélet megtisztulását és ezáltal egy település vagy a nemzet problémáinak megoldását! Továbbra is olyan közéletben hiszek, ahol az elvégzett munka, és nem a kiosztott csomagok hozzák a sikert, legyen ez önkormányzati vagy országgyűlési választás. Meggyőződésem, hogy csak ez jelentheti a közélet megtisztulását és ezáltal egy település vagy a nemzet problémáinak megoldását!

Akik maradnak, azoknak jó egészséget és sok bölcsességet kívánok!

Tisztelettel köszönöm mindazoknak a munkáját és önzetlen segítségét, akik eddig hozzájárultak eredményeim eléréséhez.

Kapcsolódó: