Dúró Dóra országgyűlési képviselői jogával élve kísérelt meg tájékozódni egy botrányos állapotú intézményben, de megtagadták neki a betekintést, és érdeklődő levelét a korrupt vezetés válaszra sem méltatta. Legutóbb Czibere Károly államtitkári látogatása előtt két hétig takarítottak és rendezkedtek a gyerekotthonban, hogy ne legyen botrány - akkor mindent rendben lévőnek is látott a kormány képviselője az intézményben...

Dúró az egyre gyanúsabb helyzet tisztázására most feljelentést tett, és írásbeli kérdést nyújtott be az illetékes Kásler Miklós miniszternekcímmel, alább a tartalma:

"Így nyúlja le a gyermekotthonokra szánt közpénzt a NER" - ezzel a címmel közölt megdöbbentő cikket a budapesti gyermekvédelmi igazgatóság egyik munkatársára hivatkozva november 12-én a legolvasottabb magyar jobboldali hírportál, számos konkrét ügyet leírva: https://kuruc.info/r/2/191937/

A megjelenést követő napokban kerestem rá hivatalos reakciót, de nem találtam. November 16-án felkerestem az érintett József Attila Gyermekotthoni Központot, de hiába próbáltam tájékozódni, sajnos nem engedték meg, hogy körbenézzek. Pedig én a váratlan látogatások során szerzett tapasztalataimat érzem mindig hasznosnak, s nem a hivatalos "körbevezetéseket", illetve többféle önkéntes munkát is végeztem, hogy megismerhessem a szociális problémákat. Ferencvárosban a Gyermekek Átmeneti Otthonában már évek óta látogatást teszek karácsonykor, szívemhez közel állnak azok a gyerekek. Ezért is szeretném, ha megnyugtató válaszokat kapnék a fenti ügyben. Azonban hiába írtam elektronikus levelet is a kudarcos intézménylátogatásom után, még november 16-án Horváth Gábor fővárosi igazgató úrnak, eddig válaszra sem méltatta az ügyben feltett kérdéseimet: "Megjelent esetleg valahol mégis valami válasz erre? Mit lehet tudni a cikkben megfogalmazottakról?"

Ezért a mai napon a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak feljelentést nyújtottam be ismeretlen tettes ellen a cikkben írt ügyek kivizsgálása érdekében, miniszter úrtól pedig várom a Horváth Gábor úrtól eddig hiába várt válaszokat kérdéseimre, továbbá azt: a cikkben megfogalmazottak kapcsán történte valamilyen kivizsgálás, illetve miniszter úr nyugodt szívvel tudja-e cáfolni a cikkben megjelenteket?