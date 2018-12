Anyaország, Antimagyarizmus :: 2018. december 18. 17:58 ::

"Nem forradalmár vagy, csak csőcselék" - még Kossuthot sem kímélték a belpesti anarchisták

A Steindl Imre program igazgatója, Wachsler Tamás Facebook-bejegyzésben írta meg, minek tartja azokat, akik megrongálták a Parlament melletti Kossuth-szobrot - szúrta ki a HVG.

Alább a bejegyzés:

Értem (érteni vélem) az indulatokat, még az egymásnak feszülést is. Értem, ha nem is feltétlenül fogadom el.

De milyen alpári indulat vezette, micsoda primitív, suttyó állat az, aki a Kossuth szobor ellen fordul? Ki az, akinek Kossuth is elfogadhatatlan? És mit érdemel az, aki ennyire becsüli mások munkáját és mások örömét? Tényleg, ez is rendben van? Ez is része az önkifejezés, a gyülekezés szabadságának?

Akkor nekem is engedtessék meg az önkifejezés: rohadjon le a kezed, akárki voltál. Nem forradalmár vagy, csak csőcselék.