Anyaország :: 2018. december 21. 09:05 ::

Orbán szerint az embereknek az jelentette a problémát, hogy nem túlórázhattak többet

A miniszterelnök szerint az embereknek problémát jelentett, hogy nem túlórázhatnak többet, ezért hozták a rabszolgatörvény néven elhíresült jogszabályt. Az emberek többet akarnak keresni, ezért többet akarnak dolgozni – mondta Orbán.



Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Nagy Katalin, a Kossuth rádió műsorvezetője azzal kezdte a pénteki rádióinterjút, hogy a munka törvénykönyve mindig kényes kérdés, lehet, attól tartanak a szakszervezetek, hogy kihasználják a munkavállalókat. Ezért a mostani tiltakozás.

Magyarországon munkaerőhiány van – kezdte Orbán –, mindenki tehet egy lépést előre. "És ez jól van így." A törvényt azért módosították, mert a munkáltatóknak lasszóval kell fogniuk a munkásokat. Orbán felfogása szerint a munkásokat elsősorban nem a jogszabályok, hanem az olyan környezet védi, ahol szükség van rájuk. "Magyarországon most ez a helyzet."

Ők csak a buta szabályokat akarták megszüntetni, "aki többet akar keresni, dolgozzon többet", de nem lehet őket túlórára kényszeríteni. "Aki mást állít, hazudik." Orbán szerint ez egy jó törvény, a puding próbája azonban az evés.

A munkások szempontjából ezt egy jó törvénynek tartja – hangsúlyozta a kormányfő többször a műsorban.

A múlt szerdai parlamenti botrányról Orbán azt mondta, mindannyian ismernek kellemetlen alakokat. "Vannak olyan pofák, olyan mókusok", akik azzal akarnak kitűnni, hogy feltűnően viselkednek. "Legszívesebben az ember elküldené", de nem akart udvariatlan lenni, meg hát ott volt a törvényhozás, ezért tűrt.

"Blokád alá vettek minket, valaki beült a székembe, rátette a kezét a szavazógombjaimra."

Orbán szerint a parlament nem cirkusz, ő is volt ellenzékben. Tudja, hogy az nem jó érzés, de az emberekkel kell beszélni ilyen esetben, meggyőzni őket, hogy nekik van igazuk, botrányokozással nem lehet megfékezni a törvényhozást. A választóknak is azt üzente Orbán, ne idegeskedjenek. A kormánypárt sem fog, el fogják végezni a munkát.

A tüntetésekről, a rongálásokról, a szánkókról is kérdezték Orbánt. Erre azt válaszolta a kormányfő, hogy a túlóratörvény csak ürügy. "Nem lepett meg, ugyanez a hisztérikus sikongatás" fogadta már őt sokszor, például amikor az IMF-et "hazaküldték" vagy bevezették a közmunkát.

Szerinte azok kiáltanak most világvégét, akik valóban tönkretették az országot. "Az ellenzéki szemfényvesztésnek nincsenek korlátai." A tüntetőket megérti, fontosnak tartja, hogy figyeljenek rájuk. "Ismerem az érzést, amikor az ember azt érzi, igaza van, mégsem figyelnek rá." De ezt élesen el kell választani a vandalizmustól. "Szerencsétlen Kossuth mit vétett? Vagy szegény karácsonyfa?"

Ő is tüntetett a kommunizmus évei alatt, de nem vandálkodott, soha nem kiabált olyat, hogy "ég a rendőr, ég a fa". A füstbombát szimbolikusnak tartja – olyat azok dobálnak, akik el akarják fedni az igazságot –, azokat nem jó szándékú emberek dobálják, illetve jogilag is aggályosnak.

"Nemzetközi szervezetek is mozognak a háttérben. A legagresszívabbakat Soros György fizeti."

Orbán felhozta 2006-ot, most, 12 év után ő arra kérte a belügyminisztert, hogy a rendőrök legyenek határozottak, de türelmesek. Ő mindenekelőtt megemeli a kalapját a rendőrök előtt. Az MTVA előtt történtekről is azt mondta, a rendőrök türelmesek voltak – az önveszélyesség határáig így viselkedtek. A tüntetések idejére – legyen az napok, hetek vagy hónapok – is további türelmet kívánt Orbán a rendőröknek, a kormány velük van.

Szóba került a minimálbér-emelés is. Ez utóbbiról a kormányfő azt mondta, szeretné, ha azt nem a kabinet, hanem a munkaadók és munkavállalók közösen határoznák meg. "Ők a magyar gazdaság, mi csak feltételeket teremtünk".

2019-ről Orbán azt mondta, szeretné, ha az EP-ben a továbbiakban nem ellenszélben dolgoznának. "Ma úgy vagyunk sikeresek, hogy Brüsszelben azon dolgoznak, hogy sikertelenek legyünk." Ezen változtatna a miniszterelnök, hozzátéve: aki az ellenzékre szavaz, olyan képviselőkre szavaz, akik Brüsszel érdekeit képviselik.

Szerinte a magyar gazdaság jól fog teljesíteni jövőre is, bár lát felhőket. A kulcs szerinte az, hogy az emberek elhiszik-e, hogy megéri dolgozni, abból pedig képesek megélni. "Nem szorulunk senki kegyére, legfeljebb a Jóistenére." Ezen az úton fognak továbbmenni jövőre is, ő bizakodó.

(HVG nyomán)