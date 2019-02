Egy elítélt indított polgári pert fogvatartotti jogaiért a szegedi Csillagbörtön ellen, mert elvették a tévékészülékét.

Az elítélt szerint a társadalom elleni bűn, ha leamortizálják a rabokat, akik a büntetésük letöltése után a civil életbe térnek vissza, ezért vétek a televízió birtokban tartásának a korlátozása is - írja a hvg.hu. A fogvatartottak jogaiért indított polgári perben a Szegedi Fegyház és Börtön a másik fél, március végén tartják az első érdemi tárgyalást az ügyben.

Korábban a zárkában tarthatták a televízióikat a fogvatartottak, a pert indító rab készülékét tavaly nyáron elvitték a helyiségből, ahol többen is töltik a büntetésüket. A zárkában addig lényegében megengedte a szabályzat, hogy több tévét is működtessenek, így fülhallgatóval használva a készülékeket nem zavarták egymást, mindenki azt a csatornát választotta, amelyikhez éppen kedve volt, nem kellett többeknek egyeztetniük a műsor kiválasztásáról. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának honlapján jelenleg elérhető szabályzat szerint minden cellában csak egy készülék lehet, ezért fordult a fogvatartott jogorvoslatért a bírósághoz. A "szigorú" szabályokat tavaly július elsején vezették be a börtönökben, persze ezeknek a szabályoknak nem a tévékészülékek tartására vonatkozó pontjai a legfajsúlyosabbak.