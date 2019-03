Anyaország, Cigánybűnözés :: 2019. március 1. 12:23 ::

Elkaptak egy használtautó-eladókat átverő bűnbandát, várják a további áldozatok jelentkezését

Most tényleg nagyon drukkolunk a rendőröknek, hogy sikerüljön teljesen megszüntetni azt a csalási formát, amelyről néhány hete írtam hosszabban. Akkor Tibor ügyét ismerhették meg, aki bátran felvállalta, hogy miután elhitették vele, hogy az autója éppen az eladás előtti próbaúton lett hengerfejes és alkudtak nála félmilliót az árból, megzsarolták, hogy további százezer forintot adjon vissza az amúgy hibátlan autó alaposan lealkudott árából - írja Zách Dániel a Totalcar.hu-n, alább a folytatás.





Azt mondják, tudják, hol laksz és tényleg, hiszen az imént adtad el nekik az autódat. Az összes adatod ott van a törzskönyvön és az adásvételi szerződésen. Csapdába kerültél, amikor ezek hárman eljöttek hozzád autót vásárolni, de közben egy alaposan kitalált módszerrel túljártak az eszeden.

A módszer átkozottul logikus: amíg az egyikkel a felnyitott csomagtérnél beszélgetsz, a másik kettő kinyitja a motor hűtőrendszerének tágulási tartályát, melybe fekete folyadékot, talán szennyezett olajat tölt, majd visszazárja a fedelet és elmentek próbaútra. A próbaúton esetleg megjegyzik, hogy nem megy tökéletesen az autó, talán a turbó gyenge már, ahogy Tibornak mondták , amikor a rendesen szervizelt 2012-es Ford Focus TDCI-jét vezették.

A próba után kérik, hogy ismét nyissátok fel a motorháztetőt, ekkor közlik veled, hogy a motor hengerfejes, hiszen a tágulási tartályban nem a tiszta hűtőfolyadék áttetsző zöld vagy rózsaszín árnyalatát látjátok, hanem feketét, mintha olaj került volna a vízkörbe.

Elhiszed nekik, ahogy Tibor is elhitte, hogy éppen a próbaúton lett hengerfejes a motor. Elhiszed, mert hárman fognak közre, mert nem feltételezed, hogy a vesztedet akarják és mert mielőtt a Totalcar megírta Tibor esetét, erről az ál-motorhibás csalásról legfeljebb csak fórumokon olvashattál. De te nem olvasol fórumokat, nem vagy autórajongó. Egy vagy abból a tömegből, amelynek tagjait be lehet csapni bármivel, ami az autóval kapcsolatos. Megértelek, nem lehet úgy élni, hogy az ember minden idegenben ellenséget lát. (Minden idegenben nem is, de a falkában érkező cigány "vásárlókban" azért jó eséllyel meg lehet látni azt a bizonyos ellenséget - a szerk.)

Ez volt eddig, és a cikk után nagy dózisban ömlött a szégyenteljes áldozathibáztatás kommentekben azoktól, akik azzal polírozgatják az egójukat, hogy őket nem lehetett volna becsapni ezzel a trükkel. Mással persze igen, de ez most nem számít. Megigazulnak mások kárán. Hogy hány csalóbanda alkalmazza ezt a hűtővíz-beszennyezős csalási módszert, nem tudjuk, de sokkal kevesebb esély lesz az ismétlésre, ha a lehető legtöbben megtudják, hogy ilyesmi megtörténhet. A vevők a Sudavlesz Kft. nevű cég nevében írják az adásvételit, de eldobós céget alapítani villámgyorsan lehet, ahogy ezeknek az úgynevezett vállalkozásoknak a nevében adásvételi szerződéseket adni-venni szintén.

Elkaptak egy társaságot, áldozatok jelentkezését várják



Innen jöjjön a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság videója és közleménye. Elkaptak egy társaságot, akiket a fentebb részletezett módszerrel elkövetett csalássorozattal gyanúsítanak. Ha téged is érint az ügy, jelentkezz a rendőröknél, derüljön ki hányszor ismételték meg ezt a mocskos csalást, hány embert fenyegettek meg, hány ember pénzét és autóját vették el ezek a gazemberek!