Családtag az egyik pónitolvaj, hétezer forint és kábítószer kellett volna nekik cserébe

A Bors írta meg: a nyomozás szerint a csikó egyik elrablója családtag, és a lóért pénzt – egész pontosan hétezer forintot –, valamint kábítószert kértek a tolvajok. Az egyik gyanúsított édesapja csak most szerzett tudomást a "fiú" problémáiról és kétes ügyeiről.



Kemény Kevin és Szécsényi Ádám

– A csikó az ötéves kislányomé. Nem minket lopott meg valójában, hanem a testvérét! – mondta a lapnak az édesapa, akinek nevelt fiáról, párja édes gyerekéről van szó.

– Beengedtem a házamba, ételt adtam neki. Most pedig mehetek az óvodába elintézni, hogy ne hozhassa el a gyerekeimet! – panaszolta a férfi.

Az elmúlt öt hétben összesen hat alkalommal törtek be a családhoz. Több százezer forint értékben tűntek el szerszámok, egyéb dolgok. Egyik alkalommal egy kisbárányt is zsákmányoltak a betörők, az az állat nem került elő. A családnak sok minden megfordult a fejében, de arra egyikük sem mert gondolni, hogy pár betöréshez egyik hozzátartozójuknak is köze lehet.