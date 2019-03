Anyaország, Bevándorlóbűnözés :: 2019. március 20. 10:40 ::

Továbbra is mi etetjük "röszkei" Ahmedet, mert senkinek sem kell

Még mindig Magyarországon tartózkodik a terrorizmus miatt elítélt és Magyarországról kiutasított Ahmed "H." - írja a Magyar Hírlap. Megkeresésükre a Nyíregyházi Törvényszék sajtóosztálya azt közölte, hogy a Nyírbátori Járásbíróság újabb két hónappal, május 18-ig meghosszabbította a szír férfi idegenrendészeti őrizetét.

Ahmed H.-t a Szegedi Ítélőtábla határzár tiltott, tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett átlépése és társtettesként elkövetett terrorcselekmény miatt tavaly szeptemberben jogerősen öt év börtönre ítélte azzal, hogy leghamarabb a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság emellett tíz évre kiutasította Magyarországról.

A férfi január végén letöltötte a 2015. szeptember 19-ei elfogásától számított ötéves büntetése kétharmadát. Ténylegesen azonban nem szabadult, mert a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a kiutasítás végrehajtása miatt 72 órára elrendelte az idegenrendészeti őrizetét. Ezt a bíróság akkor további hatvan nappal meghosszabbította azzal az indokkal, hogy a hatóságnak a kiutazáshoz szükséges úti okmányok beszerzéséhez, a kitoloncolás megszervezéséhez további időre van szüksége. A Nyírbátori Járásbíróság most azért döntött az újabb hosszabbítás mellett, mert a kiutazás feltételei továbbra sem állnak fent. Ahmed H. jelenleg sem rendelkezik érvényes úti okmánnyal, ezért a kiutasítás végrehajtását a hatóság felfüggesztette.

A férfi korábban Cipruson élt családjával, ezért a magyar hatóságok a Ciprusi Köztársaságba rendelték el kitoloncolását, azonban Ciprus nem fogadta be. Mivel Ahmed H. eredeti úticélja Németország volt, az eljárás során megkeresték Németországot is – tekintettel arra is, hogy családja időközben oda költözött –, azonban a férfi átvételéhez, érvényes beutazási engedélyek hiányában, a németek sem járultak hozzá.