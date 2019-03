Anyaország :: 2019. március 25. 09:49 ::

Külföldi vendégmunkást darabolhattak fel Jászalsószentgyörgyön

Házról házra járnak a rendőrök Jászalsószentgyörgyön, miután - a Blikk információi szerint - kiderült, hogy egy külföldi vendégmunkás feldarabolt maradványait rejthette a csatornában talált zsák.

Az emberi torzóra bicikliző gyerekek bukkantak rá a falu határában, egy híd alatt. A lap úgy tudja, a nyomozóknak mostanra sikerült kideríteniük a megcsonkított áldozat kilétét.

Az apró faluban még most is összesúgnak az utcán a járókelők a hetekkel ezelőtt napvilágra került rémtett kapcsán. A lakók elképzelni sem tudják, ki követhette el a szörnyűséget. Sokan abban reménykednek, hogy nem helybeli volt a kegyetlen mészáros, hanem messzebbről vitték az elhagyatott híd alá az emberi maradványokat.

– Szinte mindennap fékez egy rendőrkocsi: kérdezősködnek, hogy ismerünk-e olyan embert a környéken, aki külföldieket foglalkoztat vagy szállásol el – mesélte egy, a neve elhallgatását kérő helybeli. – Úgy tudjuk, egy kivégzett vendégmunkást rejtett a zsák, amit a fiúk megtaláltak.

A rendőrség megerősítette: tudják, kinek a holttestét rejtette a zsák.

– A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság azonosította a 2019. március 2-án Jászalsószentgyörgy külterületén talált holttestet. A nyomozás jelenlegi szakaszában bővebb információval nem kívánunk szolgálni, így további kérdéseire sem áll módunkban válaszolni – közölték szűkszavú válaszukban.

Dr. Szeles Géza igazságügyi orvos szakértő szerint a megtalált holttest állapotától függ, hogy mennyi idő alatt tudják beazonosítani az áldozatot.

– Először is össze kell rakni a darabokat, hogy azok ismét egy testet alkossanak. Ezek után keresnek egyedi jeleket, például műtéti heget, tetoválást vagy fémprotézist. Fogászati és DNS-profilt is készíthetnek: utóbbi segítségével akár nemzetközi szinten is ellenőrizhető a minta – magyarázta a szakember.

Márciusban bicikliző gyerekek bukkantak rá a település határában lévő híd alatt a zsákra. Amikor közelebb mentek, egy emberi kézfejet pillantottak meg: kiderült, hogy a zsákban egy meggyilkolt férfi torzója lapul.

Az ismeretlen személyazonosságú holttestet a szabályok szerint 30 napon belül el kell temetni. Tilos a hamvasztás, a temetés költségeit pedig annak az önkormányzatnak kell állnia, ahol a maradványokat megtalálták. Jelenleg a rendőrségi listán 908 ismeretlen áldozat szerepel - írja a lap.

Kapcsolódó: