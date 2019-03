Anyaország :: 2019. március 30. 13:30 ::

Átadták a 3-as metró felújított északi szakaszát - "esetleg megoldható" lesz a légkondi

Átadták szombaton a 3-as metróvonal felújított északi, az Újpest-központ és Dózsa György út közötti szakaszát.

Tarlós István főpolgármester az átadáson azt mondta: a 3-as metró felújítása mérföldkőhöz érkezett, az északi szakaszon, az Újpest-központ és a Dózsa György úti állomások között véget értek a kivitelezési munkák. A hetekig tartó ellenőrzések és próbafutások sikerrel zárultak.

A felújított szakaszon szombat délután egy órától utazhatnak az utasok.

A főpolgármester közölte: "úgy néz ki", hogy a metró teljes infrastruktúrájának felújításáig "esetleg megoldható" a szerelvények légkondicionálása. A szakemberek elvégzik a Liebherr moduláris klímarendszer vizsgálatát.

Az északi szakasz felújítása 17 hónapig tartott, és hamarosan a vonal déli szakaszán folytatódnak a rekonstrukciós munkák - mondta.

Tarlós István rámutatott: a több mint 17 kilométer hosszú 3-as metróvonal Magyarország legnagyobb forgalmát lebonyolító vasúti rendszere, munkanapokon átlagosan 500 ezernél többen utaznak rajta. Ez több, mint az egész országos vasúti hálózat forgalma - fűzte hozzá.

A pesti oldal északi és déli területeit összekötő metróvonal szerepe megkérdőjelezhetetlen - hangsúlyozta.

Tarlós István elmondta, a 3-as metróvonal 1970 és 1990 között épült meg, és a jelenlegi rekonstrukció megkezdéséig semmilyen komolyabb felújításon nem esett át. "Az építményeket, a gördülő állományt mindenképp fel kellett újítani, a berendezések műszaki teljesítőképessége, élettartamuk határához érkeztek. A felújítás nem lehetett tovább halogatni" - fogalmazott.

Emlékeztetett, a 3-as metró szerelvényeit már korábban felújították. A főváros új szerelvényeket akart, de kormánygaranciát felújításra kaptak - jegyezte meg a főpolgármester.

Tarlós István elmondta, a 3-as metró északi szakaszán a kivitelezési munkák 2017. november 6-án kezdődtek meg. A felújítás során minden rendszerre kiterjedő korszerűsítést, akadálymentesítést, valamint építészeti átalakítást végeztek.

Az északi szakasz hat - Újpest-központ, Újpest-városkapu, Gyöngyösi utca, Forgách utca, Árpád híd és Dózsa György út - állomásán teljesen megújult utastájékoztató rendszer épült, korszerű ledes világítótesteket telepítettek, az utasbiztonság fokozása érdekében kamerarendszer épült ki, továbbá új mozgólépcsőket és felvonókat létesítettek.

A felújítás során mintegy 6000 négyzetméter új falburkolat készült, körülbelül 7500 négyzetméter járófelület újult meg, valamint mintegy 8000 négyzetméter mennyezetet, álmennyezetet építettek. Több mint 500 digitális, illetve statikus utastájékoztató táblát helyeztek ki és 650 új hangszóró kapott helyet. Az állomások utastereibe az utasbiztonság növelése érdekében körülbelül 170 kamerát építettek be. A meglévő mozgólépcsőket újra cserélték, a Dózsa György úti állomáson új mozgólépcsőket is építettek, és felvonó is lesz.

Az állomásokon a legújabb előírásoknak megfelelő tűzvédelmi rendszer, valamint korszerű szellőző-, hő- és füstelvezető rendszerek létesültek. Az utasterek mellett megújultak az üzemi területek is. Az új erősáramú kábelek hossza eléri az 500 kilométert.

A rekonstrukció részeként újraépítették a vasúti pályát, az Újpest-központ és Dózsa György út állomások között 5,5 kilométernyi vonalszakasz újult meg. Ez 21,5 kilométer sín és 11 kitérő elbontását, illetve beépítését jelentette.

Megújult tovább az automata vonatvezető rendszer, amelyet a BKV maga készített.

A főpolgármester az akadálymentesítésről szólva felhívta a figyelmet, hogy míg a 2-es metró felújításakor két állomást akadálymentesítettek, addig a 3-as metróvonal minden állomása akadálymentes lesz.

Az esélyegyenlőség biztosítása, a vakok és gyengénlátók utazásának megkönnyítése érdekében az állomásokon vezetősávok készültek, valamint a mozgólépcsők belépőhelyeinél hangos tájékozódási eszközök segítik a közlekedőket - mondta el.

Tarlós István emlékeztetett, a Fővárosi Közgyűlés 2014. augusztus 25-i rendkívüli ülésén fogadta el a 3-as metró infrastruktúrájának és a járműparkjának felújításáról szóló javaslatot. Egy 2016-os kormányhatározat alapján a projekt támogatási összege 137,5 milliárd forint volt.

Mint mondta, kétszer is el kellett utasítani az "alátámasztatlanul drága" ajánlatokat. Időközben pedig az Európai Unió jóval többre taksálta az elszámolható költségeket, és így csak az uniós támogatás összege végül 172 milliárd forintot tett ki - közölte.

A 3-as metró felújítási költségei 217 milliárd forintra rúgnak. Az Orbán Viktor miniszterelnökkel 2018. november 17-én született megállapodás alapján a felújításra az eredeti 137,5 milliárd forinthoz további 80 milliárd forintot biztosított a kormány soron kívül - mutatott rá.

A rekonstrukció folytatásáról szólva elmondta: a metróvonal déli szakaszán folytatódik a felújítás, a kivitelezési munkálatok április 6-án kezdődnek a Népliget és Kőbánya-Kispest állomások között.

A déli szakasz várhatóan 2020 harmadik negyedévére újul meg, és ezt követően kezdődik majd a középeső szakasz korszerűsítése. Ez 2022 közepén, végén fejeződhet majd be - közölte.

Tarlós István kitért arra is, menet közben sok kritikát kaptak főként olyanoktól, akik évtizedeken át elmulasztották, hogy foglalkozzanak a 3-as metró állapotával. Megemlítette továbbá, hogy a BKV-nál 2010-re 78 milliárd forint működési adósság halmozódott fel, és ezt a kormány 2015 nyarán vette át. A működési hitelállomány megszűnéséig jogszabály alapján semmilyen kötelezettséget nem lehetett vállalni a felújításra - mondta a főpolgármester.

(MTI)