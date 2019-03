Anyaország :: 2019. március 30. 20:59 ::

Megszűnik a köztévé nosztalgiacsatornája, de az interneten elérhetőek lesznek az egykori műsorok

Tovább erősödik a szabad, személyre szabott műsorválasztás lehetősége azzal, hogy a közmédia klasszikus tartalmait sugárzó csatornáját, az M3-at május elsejétől az m3.hu honlapon ingyenesen lehet elérni - tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya szombaton az MTI-t.

Úgy fogalmaztak: a közszolgálati média küldetése a kulturális értékteremtés és értékőrzés. Feladatai közé tartozik, hogy társadalmi és kulturális értelemben a lehető legátfogóbb médiaszolgáltatást nyújtsa.

Kiemelték: a technikai újításnak köszönhetően a néző maga állíthatja össze az általa érdekesnek tartott tartalmakat. Az a cél, hogy a nézőket segítsék a szabad műsorszerkesztésben és a választásban - tették hozzá.

Az első év kísérleti év, erre tekintettel folyamatosan bővülő kínálattal az online térben a közmédia minden olyan videóanyaga elérhetővé válik ingyenesen, amelynek online jogával rendelkezik - olvasható a közleményben.

A csatorna olyan ismert, klasszikus tartalmakkal várja nézőit az online térben, mint például A Tenkes kapitánya című kultikus sorozat, a Hölgyválasz beszélgetős műsor vagy a Beszéljünk a jövőnkről, Balogh János akadémikus ökológiai kérdéseket boncolgató tudományos műsora. Ezen kívül sok más szórakoztató műsor, színházi közvetítés, ifjúsági film és rajzfilm lesz elérhető - tették hozzá.

Korábban írtuk: Megszűnik a köztévé egyik csatornája

Indulása után bő öt évvel megszűnik a közmédia retrocsatornája, az M3 – szúrta ki a dtvnews.hu.

A tervezett lépésről már korábban is lehetett hallani, de akkor még márciusi dátumról volt szó. Most azonban a televíziószolgáltatók elkezdték közzétenni a májustól hatályos szolgáltatási feltételeiket, és kiderült, hogy az M3 már nem szerepel a csatornakínálataikban. Az egyik cég azt is közölte, hogy ennek oka a csatorna megszűnése.

(HVG)