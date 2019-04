Anyaország, Videók :: 2019. április 9. 08:13 ::

Kaposváron is megtalálta a hozzá illőket a Jobbik: egy csapatban a DK-val és az MSZP-vel

Kaposváron is megállapodtak a balliberális pártok abban, hogy egy egyesület színeiben, egyetlen ellenzéki jelöltet indítanak a kormánypártok jelöltjével szemben. Az elvi megállapodást be is jelentették, a konkrét jelöltekről azonban még nincs döntés.

Mivel szégyellik a saját szövetségeseiket , Kaposváron is egy civilnek nevezett egyesület mögé bújtak. Fejes István, a Kaposváriakért Egyesület elnöke elmondta: egyesületi színekben fognak indulni az ellenzéki jelöltek, minden körzetben egy fő.

A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és az MSZP hozta létre azt a szövetséget, amelytől azt remélik, hogy sikerül átvennie a kormánypártoktól Kaposvár irányítását. További részletek az ATV híradójában: